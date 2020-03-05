即食麵｜出前一丁、營多以外　網民推介10款香港買到好味即食麵

新冠肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情影響下，不少港人都選擇長期留在家中，懶得煮飯的話，不少人都選擇花幾分鐘煮即食麵醫肚，快捷又好味。近日有連登網民討論哪一個牌子的即食麵好吃，其中大部分都是韓國出品的拉麵，連港人最愛的出前一丁都被比下去！《香港01》記者整理10款網民推介即食麵，全部都可以在香港買得到。

留在家但又不想煮飯，最好就是快手煮個即食麵醫肚！（《The K2》截圖）

網民在連登討論區發文，討論哪些即食麵好吃，引發熱烈討論。當中不乏多款韓國即食麵，例如大品牌農心和三養都有幾款拉麵上榜。最令人驚訝的是東南亞的即食麵原來非常有人氣，最後一款推介竟然是越南美食！

🍜🍜🍜按圖即睇網民推介10款即食麵，其中泰國即食麵都幾受歡迎🥢🥢🥢

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🍜🍜🍜 同場加映：日本驚安DONKI即食麵人氣Top10 日清芝士咖哩第三、腐皮烏冬第二 😍😍😍

記者早前整理日本DONKI（驚安之殿堂）網站的即食麵銷量排行榜，最受歡迎的頭10名有一半都是日清合味道杯麵，其中港人最愛的海鮮味亦有上榜！👇👇👇按下圖睇睇DONKI頭10名的即食麵排名👇👇👇

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