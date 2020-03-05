任食優惠3間推介78元起　MrSteak半價自助餐　傷心酸辣粉雞煲放題

任食自助餐並非酒店專美，《香港01》飲食頻道記者發現以下3間食店都推出抵食放題優惠，包括Mr.Steak、傷心酸辣粉及泰傳奇，最平78元起便吃到。 （文章內提及的食物款式、價格，以發稿日期為準）

【1】Mr.Steak自助餐3月限定半價優惠

Mr.Steak Buffet a la Minute是連鎖扒房集團中主打自助餐的分店，其價錢及質素一向拍得上酒店水平，可以任食長腳蟹、龍蝦、和牛等。近日推出3月限定優惠，由3月6日至3月31日自助午餐及自助晚餐也可享半價，平日成人折實價低至$155。👇👇👇按圖看「Mr.Steak」各時段的供應時間及收費👇👇

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Mr.Steak Buffet a la Minute 地址：銅鑼灣告士打道280號世貿中心6樓 電話：2881 5757

【2】傷心酸辣粉新推2小時雞煲放題

連鎖粉麵店傷心酸辣粉最近推出128元的2小時雞煲放題，只限馬鞍山及元朗分店供應。放題可選麻辣雞煲、烤魚、牛肋骨煲或胡椒豬肚雞煲其中一款口味（原價$138至$188不等），另外包無限追加配料及飲品。👇👇👇小童更有特價！按圖看「傷心酸辣粉」放題供應時間及優惠詳情👇👇

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傷心酸辣粉 分店1地址：馬鞍山鞍駿街1號馬鞍山中心A03A及A05舖 電話：2656 9998／營業時間：11:30am – 10:30pm 分店2地址：元朗裕景坊16號祥發大廈地下 電話：2398 3393／營業時間：10:30am – 11:00pm

【3】泰傳奇$78泰式小食放題

上年開業的新泰國餐廳泰傳奇，由泰國籍廚師主理，以正宗泰國風味作招徠。於2月推出新放題優惠，只需78元便可任食多款泰式小食，如炸蝦餅、香茅雞翼、燒豬頸肉等。惠顧還會送泰國勝獅Singha啤酒。👇👇👇於指定時間惠顧才有優惠！按圖看「泰傳奇」更多小食推介👇👇👇

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泰傳奇 地址：九龍灣國際展貿中心2樓Very Food 21及23號舖 電話：2866 7268

💡💡💡同場加映：5間酒店任食推介💡💡💡

如果喜歡任食，亦可以考慮以下酒店最新推出的半自助餐及放題推介。👇👇👇按圖看「海景嘉福洲際酒店」及「如心艾朗酒店」👇👇👇

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