自助餐優惠2020｜3間酒店Buffet抗疫價290元有找　半價食和牛生蠔

現今時勢，要找抵食自助餐並不容易，有酒店餐廳暫停營業，亦有些如洲際酒店般企硬近千元的豪華收費。《香港01》飲食頻道記者難得搜尋到3間仍然有供應自助晚餐的酒店餐廳，間間抵食，全部$290有找，還可以任食和牛、生蠔等，要把握平吃buffet的機會！ （下列售價以發稿日為準，最終價格視乎個別零售商而定）

【1】香港九龍諾富特酒店品坊餐廳：全年至抵半價歎和牛、生蠔

品坊餐廳最近推出「Super Sale」激抵半價優惠，可以2月即享，甚至預訂5月至8月，暑假都適用，自助晚餐平日成人價折實只需$264！餐廳最近的自助晚餐以和牛為主題，用上澳洲高級和牛入饌如意式生和牛薄片、芝士汁扒和牛舌、和牛壽喜燒、紅酒燉和牛等。還有即開生蠔及雪場蟹腳等海鮮美食。👇👇👇優惠預訂期有限時，按圖看如何獲取優惠👇👇👇

+ 4 + 3 + 2

自助晚餐詳情：供應時間：6:30 - 9:30pm

收費（另收加一服務費）：

（星期一至五）成人$480／小童$240

（星期六、日及公眾假期）成人$500／小童$250

品坊餐廳the SQUARE 地址：佐敦彌敦道348號香港九龍諾富特酒店1樓 查詢／訂座：3965 8788

【2】城景國際城景閣：買一送一歎鮑魚、皇帝蟹

這間出名抵食的自助餐，供應美國及紐西蘭2款生蠔，2月推出買一送一優惠，折實每位262元左右，是極度抵食推介！2月主題有「皇帝蟹.鮑魚.海鮮自助晚餐」以亞拉斯加皇帝蟹及鮑魚入饌，可任食冰鎮皇帝蟹腳、金箔蟹肉燉蛋等，每位食客再送「黄金焗釀野菌鮮鮑魚」1份。👇👇👇按圖看「城景閣」買一送一優惠細節👇👇👇

+ 3 + 2

自助晚餐詳情：供應時間：6:30 - 9:30pm

收費（另收加一服務費）：

（星期一至四）成人$478／小童$298

（星期五至日及公眾假期）成人$498／小童$298

城景閣 地址：香港九龍窩打老道23號城景國際1樓 查詢／訂座：2783 3287

【3】諾富特東薈城酒店Essence：避世渡假平歎松茸、和牛

由於位處東涌，比較遠離市區，這間酒店的自助餐一向抵食。雖然並沒生蠔供應，不過即日至3月3日的自助午餐及晚餐均推最新主題，有和牛及松茸入饌的菜式，如烤和牛胸腹板肉、松香燘和牛、草莓雪山蛋糕等，另有蟹腳、凍蝦等海鮮。👇👇👇按圖看今次優惠有幾抵👇👇👇

自助晚餐詳情：供應時間：6:30 - 9:30pm

收費（另收加一服務費）：

（星期一至五）成人$370／小童$300

（星期六、日及公眾假期）成人$410／小童$340

Essence 地址：東涌文東路51號諾富特東薈城酒店大堂 查詢／訂座：3602 8888

💡💡💡同場加映：外出食飯防疫貼士💡💡💡

疫情期間，外出用餐時想減低風險，做好自己衞生也十分緊要！👇👇👇按圖看疫情期間的用餐禮儀👇👇👇

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