肺炎飲食｜旺角4間露天餐廳推介　戶外位空氣流通　必試$55生蠔

雖然新冠肺炎尚未有緩和跡象，但街上已經多了不少人。香港有很多露天餐廳都位於偏遠地區，例如西貢、淺水灣、赤柱等地，交通稍微不便。《香港01》飲食記者整理了4間位於旺角的露天餐廳，即使在鬧市亦可以擁有空氣流通的用餐環境，食得比較安心！

【1】蟲二 —— 活化唐樓cafe

「蟲二」是上環人氣Cafe 3rd Space的分店，所在的大廈前身是唐樓，經過活化後改建成新商場「618 上海街」。店內空間寬敞，有室內和室外座位，自然採光非常舒服。餐廳主打中日式家庭料理，招牌是「一汁三菜」套餐，即是一碗湯及三道菜配白飯。另外還有多款自家製甜品，包括伯爵茶麻糬班戟、HERSHEY朱古力肉桂西多。

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蟲二地址：旺角上海街618號頂樓營業時間：星期一至日12:00 - 22:00

【2】Morokok —— 摩洛哥風泰菜餐廳

店內裝修走摩洛哥風，加上餐廳位於旺角，將摩洛哥Morocco和旺角Mongkok結合，就變成了店名「Morokok」。餐廳環境舒適，無論室內和室外都有超多個打卡位，甚有異國風情。店內提供多款泰式Fushion菜，包括香煎帶子青檸蟹肉酥盒、雙色芒果糯米飯，選擇多樣，而且賣相精美，「相機食先」絕對無問題！

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Morokok地址：旺角登打士街56號家樂坊8樓801號舖營業時間：星期一至日12:00 - 01:00

【3】LAB EAT Restaurant & Bar —— 85折生日優惠

餐廳主打西式餐點，包括即開生蠔、海鮮拼盤、法式焗田螺、炭燒西班牙黑毛豬鞍等，有曾任多間fine dining的資深大廚料理。另外還有出自米芝蓮級師傅之手的甜品，更有多款自家製雞尾酒，顏色漂亮，非常適合打卡！

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LAB EAT Restaurant & Bar地址：旺角彌敦道700號T.O.P. This is Our Place 5樓502號舖營業時間：星期一至日12:00 - 00:30

【4】呼吸咖啡 —— Live Band樓上cafe

Cafe共有三層，整體走懷舊風格，每層的裝修和佈置都各有特色，除了室內座位外，還設有露天茶座。店內提供西式美食及甜品，自家烘培的咖啡豆是餐廳的招牌，不少網民都認為咖啡味道香醇，甘中帶酸。每個星期日，餐廳都會邀請本地樂隊和音樂人表演，一邊聽歌一邊享受美食，特別有氣氛。

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