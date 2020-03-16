KFC優惠｜肯德基17張優惠券4月前無限用　附麥當勞10元草莓雪糕券

連鎖快餐店又推出最新著數，《香港01》飲食頻道記者搜羅了KFC（肯德基）及Mcdonald’s（麥當勞）的飲食優惠。其中KFC新增了多張優惠券可以用到4月，抵食早餐低至12.5元；而麥當勞亦有10元大大筒草莓新地，看下文出示電子coupon即可享折扣。（文章內提及的優惠，以發稿日期為準）

肯德基17張早餐及午晚市電子優惠券

KFC於今日（3月16日）新增了多張電子優惠券，總共17張可以用到4月。

早上11時前適用的有8張，其中最抵吃的早餐只需$12.5起。👇👇👇按圖看KFC 8張早餐優惠券，4月26日前無限使用👇👇👇

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11時後午餐、下午茶及晚餐都適用的有9張，包括本月新推的「黑鑽松露點脆雞」餐。二人餐較抵吃，最抵只需$60；而一人餐及小食都有優惠。👇👇👇按圖看KFC 9張優惠券，「黑鑽松露」系列可使用到4月9日，其他則可用到4月26日👇👇👇

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麥當勞新地窩夫筒電子優惠券及外賣優惠

麥當勞原味新地筒雖然暫時下架，但仍然有福岡草莓新地供應。近日推出全新雪糕電子優惠券，展示這張電子券便可以$10購買草莓新地大窩夫筒。

Mcdonald’s雪糕電子優惠券：即日起至3月30日早上11時後適用。

另外麥當勞亦有3月限定外賣優惠，低至7折可以買到將軍漢堡系列。👇👇👇想知點先有麥當勞7折優惠？即刻按圖睇！👇👇👇