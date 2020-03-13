任食點心｜6間酒店高質點心放題　米芝蓮國金軒金葉庭　最平168元

西式自助餐容易回本，卻未必吃得出酒店級廚師真功夫，反而中菜部更易食出功駕和質素。《香港01》飲食頻道記者今次精選6間香港酒店餐廳，均有供應限時點心放題，最便宜的一間只需168元起便吃到。（文章內提及的食物款式、價格，以發稿日期為準）

【1】川流：最抵任食川式濃辣點心

這間是酒店附屬的四川菜館，平日主打川菜小菜及火鍋，不過近日新推周末午市點心放題，只需$168起任食12款點心及6款沙律吧食品，特別惹味香濃帶有四川風味，而沙津吧亦會供應任食小菜如蒜泥黑豚白肉、棒棒雞沙律、豆腐花甜品等。👇👇👇按圖看「川流」最易回本的點心有哪3款？👇👇👇

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點心放題詳情：時間：星期六、日及公眾假期11:00am - 3:00pm收費：成人$168，需加茶水費$25及加一服務費。

川流地址：灣仔太和街28號灣仔薈賢居地舖 電話：3126 6633

【2】龍逸軒：米芝蓮級點心兼吃自助甜品吧

這間中菜廳的主廚楊建業師傅曾於榮獲米芝蓮兩星的餐館工作，主打一系列廣東點心及菜式。龍逸軒每天都有點心放題「Brunch」供應，任點超過40款點心、小食及飯麵，包括8款素食。價錢亦包自助甜品及雪糕區域，有朱古力噴泉、芒果糯米飯等甜品。👇👇👇另有方法可享8折優惠兼免收茶錢，按圖看「龍逸軒」優惠詳情及點心推介👇👇👇

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點心放題詳情：時段一：星期一至五11:30am – 2:30pm收費：成人$238；小童$188，需加茶水費$25及加一服務費。

時段二：星期六、日及公眾假期10:45am - 12:45pm

收費：成人$218；小童$168，需加茶水費$25及加一服務費。

時段三：星期六、日及公眾假期1:00pm - 3:00pm

收費：成人$258；小童$208，需加茶水費$25及加一服務費。

龍逸軒地址：尖沙咀彌敦道19-21號九龍酒店2樓 電話：2734 3722

更多酒店任食點心推介

除以上2間比較抵吃的推介之外，還有更多高質素任食點心推介，包括美麗華酒店國金軒、港麗酒店金葉庭、北角海逸酒店海逸軒及千禧新世界香港酒店桃里。有2020年米芝蓮餐盤推薦，亦有80款任食抵食之選。👇👇👇按圖看第【3】至【6】間點心放題詳情👇👇👇