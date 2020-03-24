澳牛停業冇炒蛋食？4間好味炒蛋茶餐廳推介　必食嘉樂5吋超厚蛋治

新冠肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情仍有蔓延趨勢，澳洲牛奶公司（簡稱澳牛）昨日（23日）宣佈，為保障食客和員工安全，本周四（26日）起將會停業22日，至4月16日重開。澳牛以炒滑蛋及炒蛋多士而聞名，大家或許擔心接下來三個星期都吃不到靚炒蛋。

《香港01》飲食記者精選4間高質炒蛋茶餐廳，其中有間連發哥都光顧的茶記被譽為「九龍城澳牛」！大家可以待疫情過後，才出門品嚐以下各茶餐廳的炒蛋！

【1】招牌超厚蛋治、特大「小奄列」@嘉樂冰廳

位於荃灣的嘉樂冰廳開業逾四十年，是一間傳統舊式冰室，招牌菜是5吋特厚蛋治及特大「小奄列」。5吋特厚蛋治看上去非常澎湃，原來因為使用約6至7隻雞蛋製作，價錢相宜但非常足料，性價比高！ 🍳🍳🍳按圖即睇超厚蛋治、特大「小奄列」價錢、其他人氣美食 👇👇👇

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嘉樂冰廳

地址：荃灣新村街40B號地舖

營業時間：星期一至日 09:00 - 19:00

【2】發哥都是座上客@聯發茶餐廳

位於九龍城的聯發茶餐廳開業數年，是周潤發（發哥）經常光顧的茶餐廳，創辦人更是澳牛二代，炒蛋及炒蛋三文治都非常有驚喜。除了炒蛋出色，茶餐廳的常餐也頗有人氣，例如滑蛋蔥花叉燒飯、漩渦蛋包西炒飯等。有網民更將聯發茶餐廳譽為「九龍城澳牛」，評價超高。😋😋😋想知道滑蛋叉燒飯點樣更加好味？按下圖即睇聯發茶餐廳人氣美食、價錢👇👇👇

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聯發茶餐廳

地址：九龍城侯王道2-4號地下1號舖

營業時間：星期一至日 07:00 - 22:30

【3】芝士炒蛋有拉絲@牧牛冰室

位於大角咀的牧牛冰室是舊式冰室，店內裝修有一面以奶牛和藍天做裝飾的牆，非常有特色！牧牛冰室的招牌菜有瑞士汁雞扒撈丁、炒蛋配餐肉多士、雞翼撈丁等。網民大讚炒滑蛋有蛋汁，口感滑嫩，不會容易散開。😋😋😋按下圖即睇牧牛冰室的芝士炒蛋拉絲有幾誇張👇👇👇

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牧牛冰室

地址：大角咀中匯街7號地下

營業時間：星期一至日 07:00 - 18:00

【4】招牌黑松露炒蛋多士、校長多士@華星冰室

2010年開業的華星冰室，現時全港共有6間分店，店內的裝修走懷舊路線，包括座椅的設計有麻雀等港式元素、掛上明星的簽名唱片等。

不少旅客來港都一定會到華星冰室吃個炒蛋多士！冰室的招牌菜是黑松露炒蛋、老外早餐、炒蛋多士、校長多士等。黑松露炒蛋多士，在厚厚的滑蛋表面撒上黑松露粒，加上烘得香脆微焦的多士，飽足感100分！😍😍😍想知道校長多士是甚麼？按下圖即睇華星冰室人氣美食、價錢👇👇👇

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華星冰室

地址：灣仔克街6號廣生行大廈地下B1號舖/旺角西洋菜南街107號地下/筲箕灣筲箕灣東大街185-187號順景樓地下/ 元朗阜財街36-38號光華中心地下A號舖/九龍灣展貿徑1號國際展貿中心2樓10號舖/大埔太和路15號太和中心地下31號舖

營業時間：星期一至日 07:00 - 23:00

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除了澳牛之外，翠華也是遊客來港必去的茶餐廳之一！已有22年歷史的翠華中環威靈頓街分店暫時停止營業，大家不妨看看中環翠華分店有甚麼回憶事件，包括「照妖鏡」傳說、高登討論區更有兩篇潮文！👇👇👇按圖即睇中環翠華6件共鳴事，以後男士們就要找另一個地方照燈喇👇👇👇

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