400次咖啡做法｜7個貼士零失敗　記者實測用水樽代替打蛋器都得？

新冠肺炎疫情下，人人都留在屋企留到快「發霉」。幾乎足不出戶的時候，不如試試製作最近由韓國紅到香港的「400次咖啡」，將咖啡粉、糖和水混合，再以一個水樽攪拌都可以完成！試之前先看完《香港01》飲食記者為大家整理的7個成功關鍵，就可一次輕鬆完成。

由韓國紅到香港的「400次咖啡」，當初是由韓國綜藝節目《新品上市 便利餐廳》走訪澳門老店「漢記手打咖啡」而廣為韓國人知。手打咖啡的起源，是2004年正值澳門格蘭披治大賽期間，一對外國人夫婦親自教授漢記咖啡的老闆，透過人手攪拌咖啡粉和糖400次左右，再加熱水和奶製成的香濃咖啡。

這款咖啡傳到韓國後經改良再傳到香港，已經無需親手打足400次的步驟，最後更是加入凍牛奶變美味凍飲。不過，這款咖啡還是取其攪拌多次的特色，稱為「400次咖啡」。大家都想親身試試這款簡單又易整的咖啡？點擊睇記者教你製作並避開失敗陷阱啦 👇👇

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