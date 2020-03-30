超級市場4個感染高危位　醫生教5大防疫衛生貼士｜新冠肺炎

新冠肺炎疫情持續蔓延，大部分人留在家中的時間變多，街道變得冷清。但大家為了做好儲備，都會到超級市場買定幾天的食材，因此超市的人流依然非常多。其實超級市場到處都佈滿細菌，一個不小心隨時感染病毒！以下整理了4個高危位置，去買餸儲糧記住留意！

不少市民為了減少外出次數，都會預先購買幾天的糧食。要注意的是，超級市場其實有幾個細菌藏身處。（資料圖片）

早前湖北一名新冠肺炎感染者被發現曾與一名確診病人在同一天去過同一間超市，在收銀處的付款時間只相隔9分鐘，引起廣大民眾恐慌，擔心買餸都有機會感染新冠病毒。台灣醫生黃軒在自己部落格的一篇文章指出，冷藏櫃門柄比購物車手柄藏有更多細菌，令人意想不到，因此在超級市場購物後必定要即時徹底清潔雙手或用消毒搓手液消毒雙手。

😨😨😨 按圖睇睇超市有哪些高危位置，以及5個自保建議👇👇👇

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💡同場加映：地鐵、巴士14個細菌溫床💡

除了超級市場，上下班必搭的大眾交通工具如地鐵、巴士等都暗藏不少細菌除了大家知道的扶手外，還有許多意想不到的位置！👇👇👇

既然不能避免乘搭交通工具，就要學識怎樣自保，減少感染病毒的機會。立即觀看全文看如何自保👉👉👉地鐵巴士14個地方暗藏細菌 戴口罩以外5招自保方法｜新冠肺炎