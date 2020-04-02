4月生日優惠10大餐飲著數　免費BBQ、半價生蠔自助餐、7折火鍋

新冠肺炎疫情之下，本月生日的壽星為著健康應該減少出外慶祝或聚餐。不過如果真的想與家人小聚一番，不妨留意以下10個飲食優惠，有免費日式放題，任食燒烤BBQ、半價酒店自助餐，還有7折火鍋等。 （下列售價以發稿日為準，最終價格視乎個別零售商而定）

【1】緣聚鮮鍋：壽星免費

優惠：餐廳主打自助餐加任食火鍋，任選8款湯底，包括黑蒜、日式豬骨、壽喜燒、海鹽昆布等，最平時段只需100元有找。更抵食有生日優惠，壽星於生日正日惠顧，即享任何時段免費入座打邊爐，完全不收服務費！入座前需出示身份證明文件作實。👇👇👇想知邊個時段最抵食？按圖看「緣聚鮮鍋」火鍋配料、刺身及收費詳情👇👇👇

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緣聚鮮鍋 地址：荃灣眾安街55號大鴻輝(荃灣)中心3樓 詳情／訂座：2515 2988

【2】Mr.Steak：壽星免費，同行1人免費

優惠：這間連鎖西式扒房旗下5 間分店推出4人同行，1人免費晚餐優惠，指定人數訂枱，4月生日的壽星可享免收費。無論半自助餐或晚市套餐都有優惠，需以電子方式結帳。👇👇👇按圖看「Mr.Steak」晚餐選擇及價錢👇👇👇

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推廣期：即日起至2020年4月30日

Mr.Steak 分店：太古康怡廣場、九龍灣德福廣場、坑口東港城、葵芳新都會廣場、青衣城

【3】龍鼓灘海邊BBQ：壽星免費食

優惠：燒烤場位置屯門海邊，空曠開揚，主打任食BBQ套餐，以人頭費計算。暫時因疫情關係而停業，暫定於4月12日重開，重開後會推生日優惠，於生日當天或前7天內惠顧，壽星免收人頭費，任食近40款場內食品。👇👇👇BBQ放題有咩食？按圖看「龍鼓灘海邊BBQ」各時段收費及食物相片👇👇👇

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龍鼓灘海邊BBQ 地址：屯門龍鼓灘村 136地段 詳情／訂座：2613 8129／5601 1002

【4】九龍海逸君綽酒店炉端燒：4人同行1人免費

優惠：這間日式餐廳連續3年獲《米芝蓮指南》推介，主要供應正宗日式料理，推介爐端燒美食有松扳西冷網燒、銀鱈西京燒、塩燒喜知次等。壽星於生日月惠顧週末「相撲手日式午市放題」，每4位惠顧即享生日客人免費用餐，同行最多2位小朋友。優惠需於2天前於酒店官網預訂，並需輸入生日日期連同優惠碼「birthday」才可享有優惠。👇👇👇按圖看「相撲手日式午市放題」價錢及有哪些任食主菜👇👇👇

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推廣期：即日至2020年4月30日

炉端燒 地址：紅磡德豐街22號海濱廣場二期地下（九龍海逸君綽酒店正門對出） 詳情／訂座：2996 8438

【5】8度海逸酒店8度餐廳：4人同行，壽星半價

優惠：8度餐廳逢星期五至日供應自助餐，主打即開生蠔及芒果拿破侖甜品，兼有和牛刺身、即製鐵板北海道帶子、姬松茸燉雞湯等。於生日月惠顧自助晚餐，每4位同行壽星即享半價，或免費生日蛋糕或紅、白酒1瓶。👇👇👇按圖看「8度餐廳」自助餐收費👇👇👇

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推廣期：2020年4月10至13日、17至19日、24至26日、29及30日

8度餐廳 地址：土瓜灣九龍城道199號8度海逸酒店地下 詳情／訂座：2126 1960

【6】九龍東皇冠假日酒店尚廚：壽星半價，同行75折

優惠：尚廚近月主打「豪嘆龍蝦鮑魚」自助晚餐，任食多款龍蝦及鮑魚菜式如香草焗鮑魚、龍蝦牛油果他他伴黑魚子醬、鮑魚佛跳牆撈飯等。於生日月惠顧自助晚餐，每4位同行壽星即享半價及獲贈特製甜品，同行親友亦可享平日75折、假日85折優惠。👇👇👇按圖看「尚廚」自助餐收費👇👇👇

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推廣期：即日至2020年4月30日

尚廚 地址：將軍澳唐德街3號香港九龍東皇冠假日酒店1樓 詳情／訂座：3983 0688

【7】神戶屋日韓放題：4人同行，壽星半價

優惠：這間位於旺角的放題店主推2小時任食日韓放題，供應超過200款食品。壽星於生日前或後7天之內，每4位惠顧，壽星可享半價。另有一種生日優惠選項是獲贈生日蛋糕，不過不能與免費放題優惠同時使用。留意需提前3天預訂，並說明使用優惠。👇👇👇放題按入座時間有多種收費，按圖看各段時間放題價錢👇👇👇

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神戶屋日韓放題 地址：旺角西洋菜街1號兆萬中心8樓 詳情／訂座：2770 1000

【8】火薈中日火鍋：正價餐牌7折優惠

優惠：火薈因疫情關係而停業，暫定於4月1３日重開。主打火鍋，港、日、台、韓式食物配料也有，甜品菠蘿雪葩亦是人氣食品之一。壽星於生日月惠顧正價餐牌食物，即可享有7折優惠。留意優惠不適用於牛肉、海鮮、酒水及茶位。👇👇👇按圖看「火薈中日火鍋」食物款式👇👇👇

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火薈中日火鍋 地址：太子花園街239號嘉慶苑1樓 詳情／訂座：2338 7886

【9】香港愉景灣酒店Café bord de Mer & Lounge：西式晚餐75折優惠

優惠：餐廳供應西式套餐，有3款主菜可選，配湯、黑松露麵包粒、芝士蛋糕及飲品。另設戶外餐桌，適合喜愛被自然景觀環抱的食客。壽星於生日月惠顧任何時段套餐，可享全單75折優惠。需於3日前訂座，並說明使用優惠，用餐時需出示身份證明文件作實。👇👇👇按圖看「Café bord de Mer & Lounge」3款主菜選擇👇👇👇

推廣期：即日至2020年4月30日

Café bord de Mer & Lounge 地址：愉景灣海澄湖畔路88號香港愉景灣酒店地下 詳情／訂座：2295 8299

【10】香港半島酒店大堂茶座The Lobby：2人同行送蛋糕

優惠：著名的香港五星級酒店半島酒店以往曾推出生日免費吃晚餐，不過這個優惠一早已過時，切勿誤信網上流言！新的生日優惠是送免費糕，壽星於生日當日惠顧大堂茶座四道菜套餐，每2至4位惠顧即送250克蛋糕。需於3日前預訂，用餐時需出示出生日期證明。

推廣期：即日至2020年4月30日（4月10至13日不適用）

大堂茶座The Lobby 地址：尖沙咀梳士巴利道22號香港半島酒店大堂 詳情／訂座：2696 6772／2696 6693

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