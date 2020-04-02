空肚講宵夜｜大圍沙田大埔5大宵夜推介　必試$14華輝米芝蓮蘋果批

ViuTV節目《空肚講宵夜》介紹全港各區的人氣宵夜，最新一集三位主持梁祖堯、BabyJohn和陳俞希介紹了大圍、沙田和大埔的美味宵夜，有著名手撕雞、懷舊裝修車仔麵，更有即點即做的金莎朱古力格仔餅！

【1】華輝小食 —— 大圍名物手撕雞腸粉

陳俞希介紹的這間餐廳，手撕雞腸粉是多年來大圍必食美食No.1！雞肉即叫即撕，與麻油等調味後撈勻後，放上熱騰騰的腸粉上，最後加入豉油、芝麻及自家磨製的芝麻醬。麻香十足，雞肉和腸粉嫩滑的配搭，亦成為回頭度極高的街坊至愛小食。

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華輝小食 地址：大圍積福街積壽里4D地舖 營業時間：08:00 - 03:00

【2】華輝餐廳 —— 大埔之寶蘋果批

節目中梁祖堯拿出來的其中一個蘋果批，其實是「華輝餐廳」的名物。這間茶餐廳因為是某套電影的取景地而名氣大增，但其實本來已是街坊的人氣餐廳。雖然是一間茶餐廳，但蘋果批和雞批卻是最著名的餐點。老闆以前在酒店工作時學會做蘋果批，後來自己開店就放在餐廳裡賣，更曾經在2010年獲得米芝蓮推介。

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華輝餐廳 地址：大埔鄉事會街13號地舖 營業時間：24小時營業

【3】Patisserie —— 招牌沙田蘋果批

梁祖堯拿出來的另一個蘋果批，是位於沙田一間酒店的餅店。這間餅店的師傅曾經獲得世界巧克力大師賽冠軍，因此朱古力甜品是招牌之一。另外蘋果批亦是必買的甜品，師傅使用青蘋果及紅蘋果，果肉使用本地蜂場的天然蜂蜜醃製兩天，酸酸甜甜的味道吸引不少人特地去買，更有「沙田蘋果批」的稱號。

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Patisserie 地址：沙田澤祥街18號沙田凱悅酒店大堂 營業時間：24小時營業（4月10日恢復營業）

【4】雞蛋仔專門店 —— 即叫即整金莎朱古力格仔餅

BabyJohn提及的這間小店，售賣幾種口味的雞蛋仔，包括士多啤梨、芝麻椰絲。最受歡迎的小食是金莎朱古力格仔餅，即叫即做，很多網民都表示拿上手時依然熱辣辣。網民大讚格仔餅外脆內軟，金莎朱古力醬塗滿整個格仔餅，看上去非常邪惡誘人！

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雞蛋仔專門店 地址：大埔安慈路4號昌運中心榮昌閣地下14A號舖

【5】三不館車仔麵 —— 必試招牌麻辣汁

節目中陳俞希提到的這間車仔麵店，裝修走懷舊風格，由門口的牌匾，到店內的牆磚和仿照舊時香港的招牌，車仔麵更用雞公碗盛載，充滿六、七十年代風味。車仔麵配餸有多款選擇，例如豬頸肉、咖哩魷魚等。湯底方面，有清湯、番茄湯等選擇，最受網民推薦的就是金牌麻辣汁，共有5種辣度，即使不能太吃辣的朋友也能接受。

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三不館 地址：大埔廣福道88號地下 營業時間：11:30 - 22:00

💡 同場加映：顯徑站大圍站14間人氣食店推介 💡

隨著屯馬綫開通，探索大圍區變得更方便。全新啟用的顯徑站與大圍站距離不遠，記者精選了14間必食美食，包括滑蛋吐司盒、即燒串燒、太極糖水等。

大圍推介【1】E for Egg：爆餡滑蛋吐司盒

E for Egg是近月新開的小店，主打韓風爆餡吐司（多士）。店內有小量堂食座位，由於可以自選餡料即叫即製，所以需要預算較多時間等美食。麵包先塗上牛油，然後逐面煎至金黃，加入大量餡料，甫開店已成為大圍打卡名物。

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