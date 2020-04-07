放題優惠｜將軍澳3間抵食放題推介　$118台式放題、$138任食韓燒

近月將軍澳有間台式餐廳新推任食放題，其實區內還有更多任食好去處，《香港01》飲食頻道記者今次推介將軍澳、坑口、寶琳區3間抵食任食優惠，150元以下便吃到韓式燒肉、日式涮涮鍋或台式牛肉麵等。 （文章內提及的食物款式、價格，以發稿日期為準）

【1】$118任食台灣麵小食及台茶

主打台式食品的南勢角台灣牛肉麵新推任點任飲放題，凡於下午5時至10時入座，即可以$118任食約38款台式食品，連珍珠奶茶等台式飲品都任飲，限時1.5小時。👇👇👇單是鹽酥雞已有6款口味，還有哪些美食？按圖看「南勢角台灣牛肉麵」優惠詳情👇👇👇

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南勢角台灣牛肉麵 地址：將軍澳新都城中心3期地下G3號舖（近港鐵寶琳站） 電話：2392 1800

【2】龍珠涮涮鍋限時優惠減$50

日式涮涮鍋店牛気則推出限時入座優惠，於指定時間惠顧1.5小時的火鍋放題即享優惠2選1：每位減$50或2人同行1人半價，折後最平套餐只需$128，留意加一需以原價計算。👇👇👇優惠適用於特色「七龍珠鍋」！按圖看「牛気」何時入座才有優惠👇👇👇

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牛気 地址：將軍澳中心1樓140-141號舖（近港鐵將軍澳站） 電話：2330 0050

【3】$138任食韓燒

新麻蒲韓國烤肉店主打韓式烤肉，多達12款烤肉。其中一款最抵吃的特價套餐$138可以任食5款豬肉，包括五花肉、黑毛豬肩肉、豬頸肉、豬排骨及護心肉。👇👇👇不過特價套餐限定日子才有！按圖看「新麻蒲韓國烤肉店」優惠詳情👇👇👇

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新麻蒲韓國烤肉店 地址：將軍澳東港城二樓225號舖（近港鐵坑口站） 電話：3468 2980

💡同場加映：口罩盒清潔小貼士💡

外出用膳時或者會用到收納工具去盛罩重用口罩，清潔方面要小心！👇👇👇按圖看專家建議貼士👇👇👇

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