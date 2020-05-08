自助餐優惠｜10間酒店任點任食低至55折$200起　迪士尼酒店歎龍蝦

想食酒店自助餐，又對疫情不敢鬆懈，可以考慮任點放題形式的buffet。本文為大家一次網羅港島、九龍、新界及離島區10間抵食任點任食酒店放題，方便大家一文看清再作選擇。 （下列優惠及自助餐詳情以發稿日為準，最終安排視乎個別零售商而定）

🍽️新界及離島區

【1】香港迪士尼樂園酒店翠樂庭餐廳：重投童話世界打卡必選造型甜品

迪士尼樂園及3間酒店自疫情起停開數個月，終於最近再度推出自助餐，並改為任點式放題。由即日起至5月31日，翠樂庭餐廳午餐及晚餐放題都有機會見到米奇老鼠等角色現身，粉絲又可以近距離接觸心愛人物。至於食品方面，可任點龍蝦、阿拉斯加蟹腳、燒肉眼牛排、鮑魚燴鵝掌、迪士尼造型甜品等。👇👇👇5月只限指定日子供應放題，按圖看「翠樂庭餐廳」任食詳情👇👇👇

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翠樂庭餐廳 地址：大嶼山香港迪士尼樂園酒店1樓 電話：3510 6000

【2】如心海景酒店暨會議中心Café Circles：低至半價歎羊脾

Café Circles每天都有「海陸空任點任食」午餐及晚餐供應。可任食燒羊脾、海南雞、燒豬仔脾、Häagen-Dazs雪糕等，另送冰鎮海鮮及刺身合盛，再可選2款牛扒吃，肉類選擇豐富。👇👇👇有機會享半價！按圖看任食詳情及優惠方法👇👇👇

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Café Circles 地址：荃灣楊屋道8號如心海景酒店暨會議中心9樓 詳情：2280 2868

🍽️九龍區

【3】如心艾朗酒店forte：牛魔王必愛放題

酒店餐廳forte以往出名抵吃的半自助餐，今次推出的「牛魔王盛宴晚市套餐」則可任點吃勻5款牛扒、3款薯條及Häagen-Dazs雪糕，包括澳洲穀飼牛小排、美國牛仔骨、黑白松露薯條等，愛牛或「食肉獸」該會十分滿足。更送鮑魚長腳蟹海鮮盤、湯、沙律、甜品及飲品。👇👇👇想知這個放題有幾抵吃？就要按圖看指定優惠條款！👇👇👇

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forte 地址：觀塘創業街38號如心艾朗酒店2樓 電話：3968 8222

【4】城景國際Amazing：抵食泰式任食放題

Amazing推出的2小時任點任食「Amazing『泰』滋味放題」，除母親節（5月9日及10日）外，5月特價低至$200一位。每位除了可以無限點叫超過50款泰式食品，再送斑蘭葉香茅茶一杯，而另加$58可任飲餐酒、啤酒及汽水。👇👇👇推介3款必食回本美食，按圖看泰式放題有甚麼吃？👇👇👇

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Amazing 地址：油麻地窩打老道23號城景國際大堂 電話：2783 3268

【5】九龍酒店倚窗閣：$240起任食生蠔

九龍酒店的自助餐於部分日子供應「無限任點」放題，周末期間則保留傳統式自助餐。對生蠔愛好者來說可謂方便選擇，無論午市或晚市時段都可以任吃生蠔，晚餐更有2款不同國家的品種。而不同時段，再會送限定美食，如和牛、龍蝦、鴨肝等。👇👇👇有方法可享7折優惠！按圖看任食詳情及供應日子👇👇👇

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倚窗閣 地址：尖沙咀彌敦道19-21號九龍酒店2樓 電話：2734 3803

【6】尖沙咀凱悅酒店咖啡廳：任點牛扒鵝肝送龍蝦

咖啡廳的自助餐每天也會供應任點午餐及晚餐，可以任食即煎鐵板燒牛扒、鵝肝、鱈場蟹腳、榴槤卷蛋等，送刺身及壽司拼盤。而晚餐除了任點食品更多，送刺身拼盤之餘，每位再送1隻龍蝦，可以自選煮法如芝士焗或薑蔥炒等。👇👇👇想知官網預訂有幾折？按圖看任點任食資訊及價錢👇👇👇

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尖沙咀凱悅酒店咖啡廳 地址：尖沙咀河內道18號香港尖沙咀凱悅酒店大堂樓層 電話：3721 7700

【7】皇家太平洋酒店柏景餐廳：55折歎花膠、燒烤海鮮

柏景餐廳平日主推3道菜晚餐，而周末及假期前夕則會供應「吃喝無限點」午餐及晚餐，優惠價可以低至$250歎刺身壽司、燒烤大蝦、Mövenpick雪糕等，每位再送鱈場蟹腳海鮮盤及蟲草花燉湯。晚市更可任點花膠炒珍菌、鵝肝燒飯糰、紅酒慢煮牛面頰等較矜貴食品。👇👇👇按圖看如何才有55折？及任食放題詳情👇👇👇

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柏景餐廳 地址：尖沙咀廣東道33號皇家太平洋酒店園景翼2樓 電話：2738 2322

🍽️港島區

【8】如心銅鑼灣海景酒店Corner 18：55折歎西冷肉眼、意式乳豬

Corner 18由即日起至5月15日，推出「海陸任點任食」午餐及晚餐，不過午餐只限選2款主菜，而晚餐則是真正任食，無論三文魚沙津、餐湯、甜品及8款主菜如炭燒肉眼、意式乳豬、香煎春雞等都任點。每位另送刺身合盛或冰鎮海鮮1客。👇👇👇想知哪些飲品可任飲？按圖看「Corner 18」6折詳情👇👇👇

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Corner 18 地址：銅鑼灣英皇道18號天后海景酒店1樓（近港鐵天后站） 電話：3553 2667

【9】城市花園酒店綠茵閣：周末任食片皮鴨、酥炸廣島蠔

由即日起至6月30日，綠茵閣推出周末限定的「吃喝無限點」環球美饌午餐及晚餐。可以任歎香草羊架、北京片皮鴨、星洲香辣炒大蝦、酥炸廣島蠔、Mövenpick 雪糕等。👇👇👇指定消費送免費泊車，按圖看「綠茵閣」任食詳情👇👇👇

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綠茵閣 地址：北角城市花園道9號城市花園酒店1樓 電話：2806 4922

【10】如心南灣海景酒店LIS Café：4小時泰式放題買大送細

LIS Café平日午市有任點任食午餐，$148起可以任食沙律吧、前菜、甜品等，不過主菜只限選1款。記者就推介周末供應的「泰「滋」味任點任食假日早午餐」，超過50種食品任點任食4小時！包括黃咖喱軟殼蟹、泰式沙律、大蝦凍盤、芒果糯米飯等。👇👇👇不用預繳也享有7折？按圖看「LIS Café」優惠詳情👇👇👇

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LIS Café 地址：香港仔黃竹坑道55號 如心南灣海景酒店Podium Level 3 電話：3968 8833

💡同場加映：自助餐食得健康小貼士💡

任食的確快樂，不過小心吃壞肚的陷阱。懂得以下竅門，就可以暢快吃又能keep住腸胃健康！👇👇👇按圖看部分貼士👇👇👇

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