讓人懷念的13款童年回憶飲品　8、90後愛Qoo提子汁　這款返學必飲

相信作為80後、90後的你，對玻璃瓶身的綠寶橙汁一定不會陌生喇！雖然90後的港人已經踏入30歲，綠寶橙汁也已經慢慢消失在視線中，但仍有些超市、士多會入貨。《香港01》飲食記者總結13款經典飲品，80後、90後都一定飲過，全部都可以在某些超市、士多、網店買得到！

Qoo白提子汁是不少90後的童年回憶飲品，學校訂飯午餐會附送一盒Qoo飲品，已經可以開心大半日。（網上圖片）

身為90後的記者，還記得當年最愛的飲品就是Qoo的白提子汁和水蜜桃汁，食麥當勞的開心樂園餐一定會選白提子汁，但媽媽總是勸阻，現在想起來都覺得好笑！

不論食物還是飲品都藏著我們的回憶，記者盤點13款經典飲品，相信總有一款令你回想從前！👇👇👇全部飲品仍然可以在香港買得到，按下圖即睇有甚麼👇👇👇

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除了經典飲品之外，當然不能缺少懷舊零食喇！記者精選35款童年一定食過的零食及雪糕、雪條，其中有數款已經停產，包括記者喜愛的四方果啫喱，非常可惜！🥰🥰🥰想知道哪些零食還有得買？按下圖即睇31款童年零食 🥰🥰🥰

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