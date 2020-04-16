麥當勞叔叔復出拍片「麥樂操」抗疫　麥記電子書自爆食物油鹽秘聞

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情導致麥當勞早前一度晚上暫停堂食服務，近日麥當勞就推出「麥樂操」推廣運動抗疫，由多年未有以真人造型亮相的麥當叔叔率領另外3位「元老級」吉祥物亮相。另外，麥當勞又推出電子書《漢堡研究所》解說衞生措施及食物成份，例如麥樂雞是否用雞骨及脂肪製造？

麥當勞叔叔帶領三位元老級吉祥物又唱又跳「麥樂操」。（麥當勞短片截圖）

麥當勞電子書《漢堡研究所》有不少食品資料，例如薯條有多少鹽？巨無霸的牛肉餅會烹調38秒，非常具體。此外，電子書又有介紹香港麥記歷史，例如1982年，香港是亞洲第一個推出豬柳食品地區，而現時時香港麥記是全球首推、也是唯一提供扭扭粉及港式奶茶的麥當勞。

麥當勞電子書《漢堡研究所》除了有防疫資訊外，也有部份食品資料。

更多關於漢堡飽用料、麥樂雞成份及形狀、以及為何叫「新地」不叫雪糕，可以看看電子書詳細內容👇👇👇

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🍟 麥當勞叔叔真人造型拍片極罕

麥當勞叔叔（Ronald McDonald）、漢堡神偷（Hamburglar）、小飛飛（Birdie the Early Bird）、滑嘟嘟（The Grimace）是麥記的「元老級」吉祥物，自上世紀90年代後，在香港麥記偶有以卡通或玩具造型出現，但都幾乎是十年才一遇，今次以真人造型宣傳，可能是回歸以後首次。至於「麥樂操」究竟點跳？ 點擊睇片啦 👇👇👇😂

資料來源：

「麥樂操」教學影片

「漢堡研究所」電子書

「麥麥關心 食得安心」線上小遊戲

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