自助餐優惠｜新界九龍8間酒店任點任食Buffet　鮑魚撈飯200元起

多間酒店自助餐轉陣推出任點式放題，吃都吃得安心一點，九龍有甚麼好選擇？本文推介觀塘、尖沙咀、佐敦、將軍澳及荃灣區的8間酒店餐廳，任食中西日泰國際美食放題。 （下列優惠及自助餐詳情以發稿日為準，最終安排視乎個別零售商而定）

🍽️新界區

【1】九龍東皇冠假日酒店尚廚：豪歎鮑魚、龍蝦、黃道蟹

尚廚由即日起至5月31日供應「豪嘆龍蝦鮑魚」任點任食晚餐，任食多款龍蝦及鮑魚菜式，如香草焗鮑魚、龍蝦牛油果他他伴黑魚子醬、北美洲黃道蟹等，周末更有帶子刺身、鵝肝等更多食品選擇。而每位亦可限取一份特製鮑魚佛跳牆撈飯。👇👇👇按圖看怎樣才可享限時7折優惠？👇👇👇

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尚廚 地址：將軍澳唐德街3號香港九龍東皇冠假日酒店1樓 詳情：3983 0688

【2】如心海景酒店暨會議中心Café Circles：低至半價歎羊脾

Café Circles每天都有「海陸空任點任食」午餐供應，而晚餐則只限星期四至日。可任食燒羊脾、海南雞、燒豬仔脾、Häagen-Dazs雪糕等，另送冰鎮海鮮及刺身合盛，再可選2款牛扒吃，肉類選擇豐富。👇👇👇有機會享半價！按圖看任食詳情及優惠方法👇👇👇

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Café Circles 地址：荃灣楊屋道8號如心海景酒店暨會議中心9樓 詳情：2280 2868

🍽️九龍區

【3】如心艾朗酒店forte：牛魔王必愛放題

酒店餐廳forte以往出名抵吃的半自助餐，今次推出的「牛魔王盛宴晚市套餐」則可任點吃勻5款牛扒及3款薯條，包括澳洲穀飼牛T骨牛扒、美國牛仔骨、特色茶漬薯條、黑白松露薯條等，愛牛或「食肉獸」該會十分滿足。更送鮑魚長腳蟹海鮮盤、湯、沙律、甜品及飲品。👇👇👇想以$262.5特價享餐？就要按圖看指定優惠條款！👇👇👇

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forte 地址：觀塘創業街38號如心艾朗酒店2樓 電話：3968 8222

【4】城景國際Amazing：抵食泰式任食放題

Amazing推出的2小時任點任食「Amazing『泰』滋味放題」，除母親節（5月9日及10日）外，5月特價低至$200一位。每位除了可以無限點叫超過50款泰式食品，再送斑蘭葉香茅茶一杯，而另加$58可任飲餐酒、啤酒及汽水。👇👇👇推介3款必食回本美食，按圖看泰式放題有甚麼吃？👇👇👇

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Amazing 地址：油麻地窩打老道23號城景國際大堂 電話：2783 3268

【5】九龍酒店倚窗閣：$240起任食生蠔

九龍酒店的自助餐早已變陣做「無限任點」形式，無論一至日都有任點的午餐及晚餐供應。對生蠔愛好者來說可謂方便選擇，全部任點餐都可以任吃生蠔，晚餐更有2款不同國家的品種。而不同時段，再會送限定美食，如和牛、龍蝦、鴨肝等。👇👇👇有方法可享7折優惠！按圖看自助餐詳情👇👇👇

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倚窗閣 地址：尖沙咀彌敦道19-21號九龍酒店2樓 電話：2734 3803

【6】海景嘉福洲際酒店Café on M：無限暢飲紅白酒

Café on M的「春日海陸盛宴」任食放題則只限晚市，無限點食品包括松葉蟹腳、扒西冷、羊架、燉湯，連芝士蛋糕也有6款之多。不過最抵吃的在於連法國紅白酒和啤酒汽水亦無限添飲！在酒吧暫停營業時期，這裡可謂暢快喝酒的好地方。👇👇👇不需預繳全費都有8折優惠？按圖看獲取方法及任食詳情👇👇👇

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海景咖啡廊 Café on M 地址：尖沙咀麼地道70號海景嘉福酒店M層 電話：2731 2860

【7】尖沙咀凱悅酒店咖啡廳：任點牛扒鵝肝送龍蝦

咖啡廳由4月22日起，每天也會供應任點午餐及晚餐，可以任食即煎鐵板燒牛扒、鵝肝、鱈場蟹腳、榴槤卷蛋等，送刺身及壽司拼盤。而晚餐除了任點食品更多，送刺身拼盤之餘，每位再送1隻龍蝦，可以自選煮法如芝士焗或薑蔥炒等。👇👇👇想知官網預訂有幾折？按圖看任點任食資訊及價錢👇👇👇

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尖沙咀凱悅酒店咖啡廳 地址：尖沙咀河內道18號香港尖沙咀凱悅酒店大堂樓層 電話：3721 7700

【8】皇家太平洋酒店柏景餐廳：55折歎花膠、燒烤海鮮

柏景餐廳平日主推3道菜晚餐，而周末及假期前夕則會供應「吃喝無限點」午餐及晚餐，優惠價可以低至$250歎刺身壽司、燒烤大蝦、Mövenpick雪糕等，每位再送鱈場蟹腳海鮮盤及蟲草花燉湯。晚市更可任點花膠炒珍菌、鵝肝燒飯糰、紅酒慢煮牛面頰等較矜貴食品。👇👇👇按圖看如何才有55折？及任食放題詳情👇👇👇

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柏景餐廳 地址：尖沙咀廣東道33號皇家太平洋酒店園景翼2樓 電話：2738 2322

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堂食前，必定會經歷除口罩的步驟，但如果做錯步驟就等於食菌落肚，所以一定要謹記不能做錯！👇👇

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