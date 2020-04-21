肺炎飲食｜尖沙咀7間露天餐廳　Amelia、唞唞歎海景　狗狗好去處

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情尚未完結，留在家中的時間變多，但待疫情高峰過後，在人流較少和安全情況下就可以呼吸新鮮空氣。《香港01》飲食記者精選了7間位於尖沙咀的露天座位餐廳，全部都歡迎寵物到訪，有幾間更可以享受維港美景！

【1】Amelia Hong Kong —— 西班牙米芝蓮一星食府

Amelia來自西班牙，於當地開業半年隨即獲得「米芝蓮一星餐廳」的榮譽，香港是餐廳位於亞洲的第一間分店。餐廳主打意大利創意料理，招牌包括牛骨髓麵包、魚子醬配香蕉及冧酒雪糕等，室外座位面向維港，可以欣賞海景。

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Amelia Hong Kong 地址：尖沙咀廣東道3-27號海港城海運大廈地下OTG63號舖 營業時間：午市 中午 12:00 – 下午 03:00 星期一至星期四晚市 17:30 – 23:00 星期五至星期日晚市17:30 – 00:00

【2】唞唞Rest Coffee Gin —— 集咖啡店酒吧於一身

餐廳位於西九文化區，設有室內外座位。小店日間專注售賣咖啡，夜晚就變成主打gin酒的酒吧。最貼心的是會根據顧客的喜好，提供度身定製咖啡和酒精飲料，例如要求果香較濃的飲料，店員會逐一向顧客講解及推介，更會讓顧客先聞一聞，選定好哪一種咖啡或酒後，才會開始製作，絕不馬虎！

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唞唞Rest Coffee Gin 地址：西九藝術公園地下4號舖 營業時間：星期一 11:00 - 21:00，星期二至五 11:00 - 01:00 星期六至日 09:00 - 01:00

【3】Ink —— 多款本地手工啤酒和白酒

餐廳位於香港藝術館後面，鄰近星光大道，設有60個戶外座位，是自助式的咖啡輕食店。餐廳供應多款輕食，可以自由搭配自己想吃的食物，更有多款咖啡、冷泡茶及特色蘇打。另外還有多款本地手工啤酒「鬼佬啤酒」和白酒，手工雪糕亦是必食之選！

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Ink 地址：尖沙咀梳士巴利道10號香港藝術館地下 營業時間：星期一至日 09:00 - 22:00

【4】Hooman —— 以狗狗品種命名熱狗

Hooman分為室內室外座位，室外座位就可以飽覽維港海景。咖啡店主打各款輕食，如熱狗、精品咖啡、 churros等，更有狗隻零食出售。最特別的是熱狗都是以狗狗的品種命名，例如Beijing、Husky、Corgi等，客人更可以自選熱狗，根據自己的喜好選擇麵包、醬汁、食材。

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Hooman 地址：西九藝術公園地下7號舖 營業時間：星期一至日 11:00 - 20:00

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💡同場加映：荃灣露天餐廳推介💡

除了尖沙咀外，其實荃灣亦有不少高質的露天座位餐廳，由Burger到東北菜都有，而且全部都距離地鐵站不遠，交通方便！

【1】No Boundary —— 必試牛油果流心班尼迪蛋

這間人氣Cafe總店位於銅鑼灣，2020年初於荃灣開設分店，設有戶外露天座位，不少愛狗之人都會帶著家中愛犬一起享受美食。Cafe供應各種輕食，包括份量十足的All Day Breakfast、牛油果流心班尼迪蛋等。飲料方面，網民推薦熱花生醬朱古力奶，大讚味道香濃。

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