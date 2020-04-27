母親節蛋糕2020｜5間$400內IG店推介　仿真花蛋糕打卡一流又好味

香港有不少Instagram網上蛋糕店，全部都非常有特色，好味之餘又能滿足視覺享受，不過有很多的價錢都稍微昂貴，難免令人卻步。《香港01》飲食記者精選了5間人氣小店，全部都可以$400內買到，適逢即將到來的母親節，不妨訂個蛋糕慰勞媽媽一直以來的辛勞。

【1】relive & cakes studio —— 送自家設計心意卡

店主曾經在酒店甜品行業工作過三年，後來辭去甜品師一職，創立工作室售賣自家設計蛋糕。小店蛋糕走清新簡約風格，當中最有特色的是方盒和罐裝蛋糕，即使一個人吃都不會很有負擔。小店最近推出母親節限定甜品，有不同尺寸可以選擇，更會同時贈送自家設計心意卡。

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relive & cakes studio Instagram：relive.studio

【2】The Vege Lab —— 純素甜品

小店是一間純素甜品店，專售純素、無雞蛋、無牛奶、無乳製品及無動物成分的甜品，滿足味覺和視覺之餘，亦著重健康。為迎接母親節，小店推出純素紅莓玫瑰慕斯蛋糕，味道酸甜清爽，不會十分膩，媽媽們必定會喜歡。

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The Vege Lab Instagram：thevegelab

【3】Phoenix Sweets —— 精緻夢幻系蛋糕

店主於網上賣蛋糕起家，後來於中環開設實體店，可見人氣之高。小店的甜品走精緻夢幻路線，有數款蛋糕都是$400內買到，即使預算有限仍可以買到靚靚蛋糕。為了即將到來的母親節，小店推出專屬蛋糕款式，造型清雅，味道清淡，能迎合各位媽媽的口味。

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Phoenix Sweets Instagram：phoenixsweets 實體店地址：中環荷李活道10號(舊中區警署)大館營房大樓2樓03-205A號舖 營業時間：星期一至日12:00 - 19:00

【4】 King and Queens sweet factory —— 仿真花裝飾蛋糕

小店由兩名九十後女生創立，款式全部都非常IG-able，更會使用保鮮花或仿真花裝飾蛋糕。雖然有母親節特別款式蛋糕，但如果預算不多，記者推薦這款以仿真花佈置的蛋糕，最特別的是可以根據客人的喜好設計口味。媽媽們的口味通常較為清淡，可以試試伯爵茶或茉莉花青提子。

🍰🍰🍰 小店有多款人氣靚靚蛋糕，按圖即睇價錢及口味 🍰🍰🍰

King and Queens sweet factory Iinstagram：king_and_queens_sweet_factory

【5】Vive Cake Boutique —— 藝人推薦小店

小店以網店起家，售賣一系列甜品，除了蛋糕，還有杯子蛋糕、馬卡龍、曲奇等，開業以來一直備受藝人熱捧，包括蔡卓妍、鍾欣潼、官恩娜、胡杏兒等，更被Time Out雜誌評為「全港自訂甜點的最佳之選」。店舖推出母親節主題蛋糕，但價錢較高，如果預算不多的朋友，記者推薦鑽石造型的玫瑰荔枝紅莓慕絲蛋糕，媽媽們見到必定心花怒放。

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Vive Cake Boutique Instagram：vivecakeboutique 實體店地址：中環皇后大道中80號H Queen's 1樓3號舖 營業時間：星期一至五10:00 - 20:00 星期六至日11:00 - 20:00

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全港有很多餐廳都設有戶外座位，空氣流通，當中尖沙咀的露天座位餐廳全部都歡迎寵物入內，有部分更可以飽覽維港海景！

【1】Amelia Hong Kong —— 西班牙米芝蓮一星食府

Amelia來自西班牙，於當地開業半年隨即獲得「米芝蓮一星餐廳」的榮譽，香港是餐廳位於亞洲的第一間分店。餐廳主打意大利創意料理，招牌包括牛骨髓麵包、魚子醬配香蕉及冧酒雪糕等，室外座位面向維港，可以欣賞海景。

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