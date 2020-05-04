銅鑼灣4間日台泰打卡刨冰推介　夏日消暑必試鮮芋仙$52麻糬牛奶冰

踏入5月，夏天正式開始，最近幾日更高達33度，出街猶如身處一個大型焗爐，不妨吃個刨冰透心涼一下。《香港01》飲食頻道記者精選了4間位於銅鑼灣的人氣刨冰店，包括日式、台式和泰式，美味之餘亦非常IG-able！

【1】Shari Shari Kakigori House 氷屋 —— 巨型日式刨冰

這間IG大熱的刨冰專門店，由北海道老闆Shingo開設，主打日式刨冰，款式多元，亦不時推出期間限定口味，如春季就會推櫻花味和伯爵奶茶味。網民普遍大讚刨冰質感夠綿密，不會咬到一粒粒碎冰，而冰山中間亦有餡料，足料抵吃。

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Shari Shari Kakigori House 氷屋 地址：銅鑼灣希雲街14號地舖 營業時間：星期一至日 13:00 - 22:30

【2】ChaTraMue —— 泰式奶茶刨冰

ChaTraMue來自泰國，有超過70年歷史，於當地設有很多分店，是很多人到泰國旅行必訪的泰式奶茶店。品牌於2019年登陸銅鑼灣，除了招牌奶茶外，雪糕和刨冰都是人氣之選。不少網民表示刨冰口感綿密，奶茶味重，亦有旺旺小饅頭和涼粉兩種配料，豐富口感。

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ChaTraMue 地址：銅鑼灣渣甸街49號地舖 營業時間：星期一至日 11:00 - 23:00

【3】鮮芋仙 —— 抵食芋圓麻糬牛奶冰

這間台式甜品過江龍2019年登陸銅鑼灣時吸引不少網民朝聖，店外經常大排長龍。除了招牌芋圓和仙草系列外，刨冰亦非常受歡迎。雖然選擇不多，但每碗都十分足料，價錢亦非常親民。人氣款式之一是「芋薯圓Q麻糬牛奶冰」，網民大讚芋圓、小芋圓、Q麻糬口感煙韌，配上冰底微甜的黑糖汁，非常美味，即使兩個人分享都非常飽肚。

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鮮芋仙 地址：銅鑼灣登龍街18號V Point 地下1號舖 營業時間：星期一至四、日 12:00 - 23:00 星期五至六 12:00 - 00:00

【4】京林屋 —— 百年抹茶甜品專門店

這間甜品店來自京都，有過百年歷史，主打抹茶系列甜品，例如各式各樣的抹茶雪糕甜品、抹茶蕨餅、抹茶卷蛋，同時亦有少量焙茶甜品。除此之外，還有兩款刨冰，分別為「抹茶雪山」和「焙茶雪山」，外形就如名字一樣，成座山一樣高，份量十足。如果覺得味道不夠濃，可以倒入抹茶或焙茶汁。

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京林屋 地址：銅鑼灣軒尼詩道500號希慎廣場12樓1203號舖 營業時間：星期一至日 11:30 - 22:30

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香港有很多人氣漢堡小店，今次記者精選了港島5間高質漢堡店，包括手打牛肉漢堡、特色燒牛舌漢堡，有間更只需$29就食到！身為Burger控的你，必定要bookmark低！

【1】Burger Home —— 必試燒牛舌漢堡

位於灣仔的「Burger Home」主打手打牛肉漢堡，招牌是「芝心牛肉漢堡」，許多網民都表示牛肉十分香口，咬下去更爆肉汁，搭配番茄、蔬菜等配料能中和整體油膩感。

店內另一款漢堡「燒牛舌漢堡」亦很受歡迎，記者曾經食過，認為質素非常不錯。牛舌肉質爽口香嫩，整體味道頗為驚喜。

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Burger Home 地址：灣仔軒尼詩道233號地下B舖 營業時間：星期一至六11:00 – 21:30，公眾假期11:30 – 21:30（星期日休息）

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