假日好去處｜大美督4間露天餐廳　文青小店打卡歎美食　寵物友善

不少人趁著假日走到郊外呼吸新鮮空氣，如果夏日炎炎到大美督，不想燒烤又有沒有其他選擇？近年，大美督有不少隱藏在郊區的小店開幕，《香港01》旅遊記者整合了4間位於大美督戶外餐廳，假日不妨考慮與好友和寵物向郊區出發！

提起大美督，很多人的第一印象就是「好遠！」。其實，由大埔市中心出發至大美督，乘坐巴士只需約半小時至45分鐘車程，不用一小時即可逃離城市到郊區，走訪城市的另一面。

【1】木系小清新風Cafe—Pimary

Pimary由村屋改建而成，店內坐位不算多，設有戶外位置，可以帶同寵物前來一同享受慢活時光。店內的窗口位置是其中一個人氣打卡點，如果想佔到好位置，最好於人流較少的平日前往！👇👇👇食物款式以西式為主，即看食物介紹及價錢👇👇👇

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地址：新界大埔汀角路大尾篤蘆慈田村25號（逢星期二及三休息） 網頁：https://pimaryhk.com 交通：乘小巴20C或巴士75K，於蘆慈田巴士站下車步行約5-10分鐘

【2】簡約北歐設計Cafe—Kaffee House 家．啡

Kaffee House 家．啡毗鄰Pimary，淡藍色的外牆設計及淺色系傢俱擺設，表現出北歐風的簡潔色彩。店內主打手工咖啡，食物選擇不算多，以輕食和蛋糕為主，款式非常精緻，外觀和味道兼備。👇👇👇打卡環境一流，咖啡和甜品也相當高質，即看食物介紹及價錢👇👇👇

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地址：新界大埔汀角路蘆慈田村24號地下（逢星期二及三休息） 電話：2330 0233 交通：乘小巴20C或巴士75K，於蘆慈田巴士站下車步行約5-10分鐘

【3】白色貨櫃植物工作室—Mr. Cardigan Plant House

Mr. Cardigan Plant House不只是一間咖啡店，更是多肉盆栽植物工作室！位於路口的白色貨櫃十分搶眼，一下車就會看到，非常易找。店內的食物和飲品款式不定時更換，每次去都可以試不同東西！👇👇👇貨櫃旁邊還有出租農地，與大自然近距離接觸，即看更多介紹👇👇👇

地址：新界大埔山寮路路口 交通：乘小巴20C或巴士75K於山寮站下車即達

【4】寵物友善戶外餐廳—Meraki

大美督巴士總站外是很多餐廳的集中地，除了大家都認識的泰國料理，這裡亦有一間以全日早餐和輕食為主的戶外餐廳。戶外座位數量比較多，環境較闊，最適合與朋友們帶同寵物一起舉辦周末聚會！👇👇👇餐廳還可以包場舉辦活動，即睇更多環境及食物介紹、價錢👇👇👇

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地址：新界大埔汀角路大美督村50M號地下 交通：乘小巴20C或巴士75K於大美督總站下車，步行約5分鐘

🚴‍♀同場加映：沙田大埔大美督單車路線6個打卡位🚴‍♀

沙田踩單車到大美督，是香港熱門的單車路線之一，連新手都可以輕鬆踩完全程。《香港01》旅遊記者將為大家介紹這美麗的單車路線，並推介途中十分值得停下留影打卡點！

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