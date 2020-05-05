降魔的｜九龍3間的士佬消夜食堂　長沙灣老字號飲夜茶、潮州打冷

無綫劇集《降魔的2.0》昨日（4日）正式開播，繼續由馬國明主演，延續上一輯搞笑兼溫情、催淚元素，甫上映已經令不少觀眾非常期待！《香港01》飲食記者精選九龍區3間人氣的士佬宵夜飯堂，其中一間主打點心的食店更是24小時營業，方便夜更的士司機醫肚！

小馬（《降魔的2.0》截圖）

【1】人氣潮州菜館營業至半夜4點@潮興正宗打冷小廚

長沙灣的人氣潮州打冷菜館是的哥們的深夜食堂，夜晚經常有不少人排隊。潮州菜館有各式潮州小菜，包括滷水拼盤、炸蠔餅、冬天必食的羊腩煲、煲仔菜等，配啤酒就最適合做宵夜喇，當然的哥們要落咗更先可以飲酒喇！👇👇👇按下圖即睇的士佬飯堂有咩美食、價錢👇👇👇

潮興正宗打冷小廚 地址：長沙灣東京街31號恆邦商業大廈地舖 電話：2958 0333

【2】24小時營業飯堂提供夜茶@洪慶海鮮燒臘飯店

屹立深水埗多年的老字號飯店，稱得上是的士司機們聚腳的深夜飯堂。除了鑊氣小炒等小菜，每逢夜晚更供應即製中式點心和夜茶，包括即叫即拉腸粉等點心、一盅盅飽肚的蒸飯。最適合的士司機們聚在一起聊天吹水，因為飯店不像茶記一樣會趕人走！👇👇👇想知幾多點先有夜茶同點心食、茶位幾多錢？按下圖即睇👇👇👇

+ 3 + 2

洪慶海鮮燒臘飯店 地址：長沙灣發祥街10號李鄭屋商場地下114號舖 電話：2729 0039

【3】主打豬骨火鍋、麻辣雞煲@靚煲皇

位於塘尾道的靚煲皇主打各類火鍋和雞煲，招牌菜式有麻辣雞煲、豬骨煲、羊腩煲等，網民推介「招牌靚煲皇」，由豬骨湯底加上新鮮扇貝、蝦干等海味，非常鮮味。「招牌靚煲皇」有大大件的豬骨、豬軟骨等，飽足感。網民亦有指有黑白胡椒的香味。熟食方面就推介即叫即製即煎的黑松露墨魚餅，黑松露香濃，墨魚夠晒爽滑彈牙！😋😋😋按下圖即睇有咩推介👇👇👇

+ 4 + 3 + 2

靚煲皇 地址：旺角塘尾道18號嘉禮大廈地舖 電話：2399 0812

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就快踏入炎熱的夏天，去沙灘游水就最消暑！記者推介離島3個沙灘，包括南丫島、長洲及坪洲的多個沙灘，全部都非常適合睇日落，超浪漫又有情調！👇👇👇游水之後有咩美食醫肚？按下圖即睇有哪些沙灘👇👇👇

【1】洪聖爺灣泳灘 —— 遊客必去沙灘

位於南丫島的洪聖爺灣泳灘，水清沙幼，吸引不少外國遊客前往曬太陽、游泳，甚至可以觀賞日落。在天朗氣清的日子，觀賞日落之餘，更可以遠眺南丫島發電廠。👇👇👇 想知交通方法、周圍有咩設施，立即按圖睇睇 👇👇👇

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