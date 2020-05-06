母親節2020｜生舊叉燒不如食高質叉燒　推介4間抵食米芝蓮中菜廳

媽輩有句名言：「生舊叉燒好過生你」，不如襯母親節，帶阿媽去歎舊真正靚叉燒好過啦！ 香港有多間高級中菜店供應靚叉燒，不過有些收費貴得咋舌。《香港01》飲食頻道記者就推介4間相對抵吃的米芝蓮星級中菜食府，有間晚市更有期間限定7折優惠。 （文章內提及的食物款式、價格，以發稿日期為準）

【1】逸東軒——5月限定3大優惠歎叉燒

逸東軒連續4年榮獲米芝蓮一星，餐廳裝潢以1920年代舊上海酒館風格設計，充滿懷舊味。其明爐蜜汁叉燒是行政總廚譚棟的得意名菜，以半肥瘦肉製作，用上秘製醃料醃製1小時，客人即叫即燒，上桌時可以保持新鮮熱度，入口鬆化。👇👇👇5月推出3種限時優惠，按圖看優惠詳情👇👇👇

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逸東軒 地址：佐敦彌敦道380號逸東酒店B2樓層 營業時間：11:00am - 3:00pm／6:00 - 10:00pm（星期一至五） 10:00am - 3:00pm／6:00 - 10:00pm（星期六、日及公眾假期） 電話：2710 1093

【2】香宮——母親節週限定折扣

餐廳已開業超過35年，曾奪米芝蓮二星殊榮，2020年則榮獲一星。招牌菜有錦繡星斑件及胡椒焗大肉蟹，而叉燒亦相當高質。有本地著名食評家KC曾選這間為心水叉燒之一，並品評道：「味道帶鹹而風味十足，肉質雖然不算很有咬口，但肉味濃郁」。👇👇👇母親節週末推折扣優惠，按圖看訂座優惠碼👇👇👇

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香宮 地址：尖沙咀麼地道64號九龍香格里拉大酒店地庫1層 營業時間：12:00nn - 2:30pm／6:30 - 10:30pm（星期一至四） 10:30am - 3:00pm／6:30 - 10:30pm（星期五至日及公眾假期） 電話：2733 8754

【3】明閣——焦香蜜汁梅頭叉燒

自2009年起榮獲米芝蓮一星榮譽，至尊蜜汁叉燒、太白醉翁蝦及明閣炸子雞也是其招牌菜。蜜汁叉燒先以秘製叉燒醬醃上梅頭豬肉，再細心控制火候燒出焦香，上枱時厚切而有光澤，肉味濃卻有網民評語指肉質略嫌軟身。👇👇👇按圖看招牌叉燒菜式定價，及母親節限定晚餐👇👇👇

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明閣 地址：旺角上海街555號香港康得思酒店6樓 營業時間：11:00am - 2:30pm／6:00 - 10:30pm 電話：3552 3028

【4】新同樂魚翅酒家——抵吃米芝蓮二星出品

餐廳曾奪米芝蓮三星，2020年則獲二星榮譽。主打由本地鮮雞製作的粵菜，另有燒汁乾煏牛肋骨、百花釀乳豬等招牌菜。除乳豬以外，這裡的叉燒也甚有人氣，叉燒偏肥，蜜味和肉香相輔相成，肉質不會過腍。更吸引的是，這間的叉燒是本文推介之中單點價錢最便宜的！👇👇👇按圖看招牌叉燒定價，及更多招牌菜推介👇👇👇

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新同樂魚翅酒家 地址：尖沙咀Mira Place食四方4樓401號舖 營業時間：11:30am - 3:00pm／6:00 - 10:00pm 電話：2152 1417

😋同場加映：母親節中菜優惠😋

如果想帶媽媽吃高質中菜，還可以考慮以下推介，全部有早鳥折扣優惠！👇👇👇按圖看其中2間推介👇👇👇

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