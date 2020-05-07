新蒲崗3間老字號粉麵　必食米芝蓮推介巷仔雲吞麵、成記手打牛丸

新蒲崗是office聚集地，因此附近有不少「打工仔飯堂」，講真lunchtime當然要食飽先可以應付餘下半日的工作！《香港01》飲食記者精選3間人氣老字號粉麵，其中一間雲吞麵曾獲米芝蓮推介街頭小食，另外有間牛雜米粉麵更是明星食店，森美都經常幫襯！

【1】招牌手打牛丸、牛雜米獲明星加持@成記牛什粉麵

說到牛雜、牛筋就一定要提到老字號成記牛什粉麵，成記的牛雜河、手打牛丸都是愛牛人士必食！這裡的手打牛丸與外面不同，要彈牙就無，不過口感比較像結實口感的山竹牛肉球，更有牛筋增加香味！😋😋😋招牌牛丸連森美都讚好！按下圖即睇成記牛什粉麵招牌👇👇👇

成記牛什粉麵 地址：新蒲崗錦榮街4A號地下 電話：2322 4947

【2】招牌墨魚鬚銀針粉、必試獨家辣醬@合利潮洲粉麵

同樣是區內老店、有40年歷史的合利潮洲粉麵，有別於其他粉麵店，招牌菜是墨魚丸、墨魚鬚銀針粉、炸魚皮，另外筋腩米都是招牌菜。食合利粉麵一定要加入獨有辣椒醬，不要小看辣椒醬的辣度，真係超級辣！👇👇👇墨魚鬚真係好少見！按下圖即睇有咩美食是必食、價錢👇👇👇

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合利潮洲粉麵 地址：新蒲崗衍慶街19號A舖地下 電話：2321 9179

【3】米芝蓮推介巷仔雲吞麵、撈麵@英記美點小食

老字號麵店英記美點小食，招牌有巷仔雲吞麵、六十年代撈麵等，雲吞麵湯底以羅漢果、大地魚、甘草等熬製，非常清甜。記者本身不太喜歡生麵的鹼水味，但這間的湯底無鹼水味，反而帶點回甘。雲吞大大粒，內餡有一整隻鮮蝦，夠晒足料。六十年代撈麵其實是豬油撈麵，麵條爽口彈牙，豬油份量剛好沾滿每一條麵條，油香豐富但不覺油膩。

😋😋😋想知道老闆娘教路點樣先最好食？點擊下圖即睇😋😋😋

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英記美點小食 地址：新蒲崗康強街32-34號康強洋樓10號地舖 電話：2323 9519

😍😍😍 同場加映：野餐好去處｜全港20大野餐地點 佐敦谷夠方便、添馬公園睇海景 😍😍😍

新冠肺炎疫情下，週末可以去邊避開人潮？記者精選港九新界20個人氣又高質的野餐地點，全部都交通方便，景色優美，最重要的是有得睇日落，有些地點更有海景睇，超級休閒！👇👇👇想知仲有邊啲隱世界的野餐好地方，按下圖即睇20個野餐地點、交通方法👇👇👇

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