紅伶飯店結業｜九龍城3間打冷老字號　半世紀南記飯店招牌鹹雞

屹立佐敦多年的紅伶飯店宣布結業後，本港的打冷老字號又少一間。不過，在潮州菜館雲集的九龍城，仍有不少打冷老字號賣正宗潮州菜，本文為大家介紹其中3間性價比高打冷。

【1】順記潮州飯店：逾25年懷舊打冷小店

1994年開業，最擅長功夫菜，梅子魚、各種時令菜式等都很有特色，食物製作認真，味道都很有層次感，一試就知道全是心機菜，點擊睇令人流口水的心機菜有什麼選擇 👇👇

【2】南記飯店：價錢親民的半世紀老店

南記飯店於50年代就在老虎岩（亦為樂富一帶）開店，出名水準穩定，而且價錢很親民。鹹雞、薑蔥魚腸、蝦棗、潮州炒麵線等都是招牌菜，點擊睇鎮店之寶和招牌菜有幾吸引 👇👇

【3】新城潮州飯店：必食高手反沙芋

1996年開業的新城潮州飯店，大廚到冷檔師傅都是潮州人，老闆更會每天下午親自去揀選海鮮。價錢相宜，地踎格局夠麻甩也是不少人選擇這打冷的原因。反沙芋、潮州蠔仔粥、蠔餅等都是不少人推介的美食，點擊睇招牌菜價錢 👇👇

【1】順記潮州飯店 地址：九龍城南角道41號地下 營業時間：星期一至日 18:00-22:00 電話：27187737

【2】南記飯店 地址：九龍城衙前塱道4號地下 營業時間：星期一至日 11:00-23:00 電話：27161221 / 23835011

【3】新城潮州飯店 地址：九龍城衙前塱道30號地下 營業時間：星期一至日 18:00-04:00 電話：27169949

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