灣仔碼頭新品「未來肉水餃」實試　比真豬肉餃子好味？｜懶人#EP8

即食水餃品牌「灣仔碼頭」推出兩款「未來肉」餃子——「黑椒香菇新豬肉水餃」及「紫甘藍粟米新豬肉水餃」，使用「OmniPork」純植物肉代替真豬肉，讓大家可以食得健康一點！ 「懶人即食報告」第8集由《香港01》飲食記者為大家實試未來肉餃和真豬肉餃的分別，到底兩者的味道和質感是否相似？

由記者親自開箱，告訴大家到底未來肉水餃值不值得一試吧。（吳嘉俊攝）

近年越來越多「未來肉」食品，有人會稱為新豬肉或者植物肉，而灣仔碼頭的「未來肉」水餃包裝註明「豬肉」以大豆、豌豆、米和香菇製成。據「OmniPork」網站介紹，新豬肉好處是零膽固醇、低卡路里、低脂且高蛋白，比真正豬肉健康得多。

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以未來肉代替真豬肉近年逐漸形成新趨勢，中國和台灣的連鎖品牌亦積極與相關公司合作，推出不少未來肉產品如八方雲集未來肉鍋貼、Mos Burger未來肉漢堡和肯德基未來肉雞塊等。

不過，若想在香港食到未來肉美食就選擇較少，因為除了自己買未來肉烹調，幾乎只能光顧本港各大素食餐廳才食得到。這次灣仔碼頭推出未來肉水餃，其實也是一次新突破，加上市面標榜低脂及無添加防腐劑的冷凍餃子少之有少，令人「心郁郁」好想試。

未來肉餃和真豬肉餃分別會否很大？到底值不值得買？立即點擊睇詳細即食報告和評分 👇👇

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兩款素水餃由5月25日起在各大超市有售，但如果你急不及待想試新品，即日起可以在素食超市Green Common及旗下8間餐廳買得到。

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