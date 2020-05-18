柴灣百份百餐廳外賣曱甴湯　網民譏：百份百劣食　店方：明天清潔

因疫情關係，不少人選擇外賣，不過最近就有網民貼文投訴「中伏」。於柴灣一間連鎖餐廳購買外賣回家後，發現奇怪「湯渣」，細看才知是一家三口曱甴家族！事件更驚動當區區議員欲介入協助。《香港01》飲食頻道記者就此曾向事主、涉事餐廳以及當區區議員查詢。

根據網民「Alex Kwan」在Facebook群組「柴灣人柴灣事」中分享，他於5月17日（星期日）晚上大約7時左右，在位於小西灣藍灣廣場的百份百餐廳購買外賣套餐，回家後發現湯內有曱甴屍體，呼籲大家不要光顧。

網民「Alex Kwan」的相片，相中可見，曱甴屍體不止一隻。

網民啜核留言

此帖一出，數小時內即有不少網民留言：「一隻已夠恐怖，仲要成家」、「可能係有腳黑杞子」等。2年前百份百餐廳的秀茂坪寶達商場分店亦曾懷疑出現鼠患，被網民揶揄「百份百劣食」。

👇👇👇按圖看事主講述事發經過及網民回應👇👇👇

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區議員介入但未獲事主回應

據悉，餐廳所屬地區「柴灣欣藍區」的現任區議員李鳳琼亦有關注今次事件，她表示這間餐廳在區內算是多人光顧，所以都擔心衞生出問題，希望幫事主追討及聯絡食環署。可惜，她並於網民「Alex Kwan」的貼文中留言，卻未獲回應。記者也就此事曾向事主查詢，可惜至本文發文時仍未獲回覆。亦見事主已關閉該則貼文的回應功能。

餐廳承諾大清潔

至於百份百餐廳所屬集團「亞洲國際飲食集團」的營運支緩助理周小姐，則以電話回應事件，指公司從社交網站得悉事件，已向涉事分店了解，指未有收到該位事主的直接投訴。

就今次事件，周小姐強調公司有定期為分店進行清潔，涉事的小西灣分店於5月13日曾交由康寶（香港）化工公司進行滅蟲工作，而上月19日亦安排過合資格的清潔承辦商於進行全店大清潔。

而網民投訴曱甴事件發生之後，店舖今天仍然照常營業，明天（5月19日）則會再安排一次全店大清潔，以確保店內衞生。

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