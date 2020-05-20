泳池重開｜全港3間高質泳池餐廳　游水後鋸牛扒歎龍蝦海鮮鍋蟹粥

相信大家都期待泳池重開！而康文署宣布，全港33個公眾泳池將於5月21日重開，代表大家可以游水消暑了！游完水，當然都要立即醫肚補充體力，大家又是否知道泳池旁邊其實有隱世餐廳？一於等《香港01》飲食記者為大家整理本港3個還有餐廳的游泳池，留待大家游水後慢慢發掘美食。

泳池餐廳就在泳池旁邊，有著絕佳的地理優勢，而且食物質素普遍有著很不錯的評價。本文分別為大家介紹港島東游泳池、馬鞍山游泳池及青衣游泳池旁的餐廳，讓大家游完水都可望著泳池醫肚。3個泳池都會在5月21日重開。

【1】港島東泳池的隱世粵菜館 —— 港島東體育館泳池餐廳

如果不求環境超級乾淨舒適，位於西灣河港島東體育館的港島東體育館泳池餐廳絕對是平、靚、正之選，超適合一大班人相聚叫餸食。由於餐廳位置隱蔽，除了當區街坊，甚少街外客知道。餐廳的食物絕對對得起價錢，而且侍應都很親切，多年代仍在營運亦有其道理，點擊睇晚市必食餐單 👇👇

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【2】馬鞍山泳池旁的CP值高西餐 —— Puzzle Dining

Puzzle Dining於2019年3月才開業的新餐廳，是「美食沙漠」馬鞍山中的一間高質小店。餐廳提供多國菜式，更有虹吸式精品咖啡，雖然價錢小貴，但食物好吃、環境舒適已值回票價。菜式之多，點擊睇必食推介 👇👇

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【3】青衣泳池的粉紅Cafe —— Olbye Cafe

誰會想過，位於泳池旁邊的Cafe原來很好食？很多人都曾這樣想，最後錯過了高質的美食。這Cafe的裝橫沒什麼花巧，也因地理位置較隱世，環境安靜又好坐。不過，其實食物的味道並不錯，絕對令人驚喜。點擊睇點去、環境及有乜好食 👇👇

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【1】港島東體育館泳池餐廳 地址：西灣河鯉景道52號港島東體育館2樓 營業時間：星期一至日 10:00-23:00 電話：28843348

【2】Puzzle Dining 地址：馬鞍山鞍駿街33號地舖 營業時間：星期一至五 12:00-22:00；星期六至日 11:30-22:00 電話：63988678

【3】Olbye Cafe 地址：青衣青敬路51號青衣游泳池側 營業時間：星期一至日 11:00-22:00 電話：24350822

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游水後若果太餓，有時真的忍不住要食得Heavy一點。如果有得揀，放題都是個不想諗，又很不錯的選擇。食放題當然要叫刺身，但總會遇上以下情況 👇👇

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