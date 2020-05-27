元朗美食｜食街以外4間掃街推介　必試瀑布鰻魚蛋治、高質串燒

元朗美食多！山長水遠入元朗歎美食，不如同朋友仔一齊掃街喇！今次記者推介的美食不再是燒賣、布丁燒，而是搜羅下「食街」又新街以外的小食！《香港01》飲食記者搜羅4間必去小食店，有台式鹽酥雞、炸蠔餅、串燒，以及街坊推介的爆餡鰻魚蛋治！

記者自小在元朗長大，身為元朗人講區內美食就最在行！今次記者就帶你由食街走到元朗廣場附近，搜羅各式美食，下次入開元朗不如照住記者推介的食店走個圈啦！

【1】區內人氣爆餡蛋治@龍鳳店

想像不到炒蛋加鰻魚這個組合！這間小店位置較隱蔽，最出名是鰻魚蛋治，仲有鵝肝蛋治、蟹膏蛋治！表面看來不像坊間的蛋治，反而像一大碟炒蛋，原來隱藏在炒蛋下的就是鰻魚同多士麵包。厚厚的半熟炒蛋完全遮住鰻魚同麵包，鰻魚的醬汁不會遮蓋住滑蛋的味道！🍳🍳🍳想知點樣可以再好食啲？按下圖即睇龍鳳店招牌菜👇👇👇

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龍鳳店 地址：元朗水車館街66號錦榮大廈地下3B號舖 營業時間：星期一至日 10:30 - 21:00

【2】必食高質炸蠔餅@肥姐蠔餅婆

掃街食炸蠔餅好誇張？nonono！這間蠔餅小店長期都有人排隊等候，每次經過時都會聞到一股香氣，瞬間食慾大增！即叫即炸的蠔餅炸起時超香脆但不油，粉漿不會過多，啖啖都咬到蠔肉，仲要無腥味！喜歡食芫茜的朋友一定要落呀。😋😋😋想知道點先最好味？按下圖即睇肥姐蠔餅婆蠔餅、泰式鳳爪👇👇👇

肥姐蠔餅婆 地址：元朗教育路68號兆豐樓地舖 營業時間：星期一至三、五至日 14:30 - 02:30 星期四 全日休息

【3】鹽酥雞等炸物最出色@小息時間

元朗廣場附近有間高質小食、飲品店，全部炸物都是即叫即炸，最多人推介的有「全元朗最好食」鹽酥雞、酥炸杏鮑菇、炸花枝丸、炸饅頭等，即炸鹽酥雞肉質嫩，外層炸粉不厚，最重要是不會太鹹。炸杏鮑菇、炸饅頭都是必點之選，杏鮑菇咬落去仲有汁架！🍗🍗🍗按下圖即睇小息時間的推介美食👇👇👇

小息時間 地址：元朗擊壤路9號金寶大廈地下6B號舖 電話：6114 1759

【4】街坊推介「全元朗最好食」串燒@百味香串燒專門店

這間街坊推介串燒小店，隱藏在元朗廣場隔離的「小食街」，基本上放學、放工時間都有人排隊。串燒店主打炭燒豬頸肉、牛肉、雞肉等，亦有燒賣、魚蛋，不過一定要試秘製沙爹醬豬頸肉串燒，豬頸肉肉質彈牙又juicy，非常香口！雞肉串燒用燒汁烤熟，因此甜甜地，加上肉質嫩滑！🥩🥩🥩記者最推介邊款串燒？按下圖即睇百味香串燒有幾正👇👇👇

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百味香串燒專門店 地址：元朗青山道260號地下

🥰🥰🥰 同場加映：元朗10大美食推介 必食古早味蛋糕/爆餡吐司/隱世漢堡/雞粥/咖啡 🥰🥰🥰

元朗仲有不少平靚正的餐廳，例如高質台菜、精品咖啡、古早味蛋糕等，全部都是記者真心推介！其中一間日式小店更有記者最愛的抹茶葛餅，不過真係要早啲去先買到！按下圖即睇有咩美食👇👇👇

隱世台式牛肉麵@二悅

元朗有間隱世心機小店專賣台式牛肉麵、手工肉燥拌麵，招牌紅燒牛肉麵有兩種食法，可以當作拌麵，又可以加入牛骨湯底變成湯麵，最適合有選擇困難的記者！👇👇👇想知道記者最推介哪一種食法？按下圖即睇記者食評👇👇👇

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