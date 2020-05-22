飛虎｜港片取景4間地道食店　馬坤記拍無間道　合興老是常出現？

港劇、港產片經常都會在香港街頭取景，因此常常會見到不少本土食店的踪影，特別是懷舊茶餐廳、大排檔等。《香港01》飲食記者精選4間港式食店，其中現正熱播的《飛虎之雷霆極戰》中又出現大排檔的情節，想知是哪一間大排檔，立即睇內文！

飛虎中馬國明加入苟芸慧與朋友的飯局。（《飛虎之雷霆極戰》截圖）

【1】《飛虎2》、《無間道2》拍攝過大排檔@馬坤記

觀塘勵業街熟食市場是港劇集取景熱門地，包括電影《無間道》、最近熱播的《飛虎之雷霆極戰》都有出現過。馬坤記是舊式街邊大排檔，講真就不是食環境，而是食情懷！招牌菜是酒燒雞中翼、魚香茄子煲、椒鹽豬扒炒丁等，網民仲推介魚香茄子炆米是必食！👇👇👇按下圖即睇馬坤記的環境、有咩食👇👇👇

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馬坤記 地址：觀塘勵業街熟食市場4號舖 電話：2756 9443

【3】無綫劇「老是常出現」大排檔@合興飯店

另一間港劇經常出現的大排檔就是合興，每次主角失意又好、慶祝又好、與兄弟們相聚都好，這間大排檔都是不可或缺的一環！招牌菜椒鹽粟米、炸蠔餅等香口炸物，最適合送啤酒一齊飲，爽呀！👇👇👇想知有咩無綫劇拍攝過？按下圖即睇詳細介紹、招牌美食👇👇👇

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合興飯店 地址：九龍灣啟業村啟業街5號熟食亭 電話：2796 7986

【2】《行運一條龍》實景拍攝地@鴻運冰廳餅店

相信大家都對《行運一條龍》的蛋撻王子有印象，其實拍攝地就是鴻運冰廳餅店。有40多年歷史的鴻運冰廳有兩層，裝修充滿懷舊風味，包括舊式麵包櫃、復古吊燈、茶餐廳常見的紅色凳等，感覺像走回以前的時光。👇👇👇想知有咩必食推介？按下圖即睇茶餐廳環境、食物 👇👇👇

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鴻運冰廳餅店 地址：旺角上海街726號地下 電話：2392 6038

【4】6、70年代老香港懷舊冰室@美都餐室

油麻地美都餐室已有逾60年歷史，電影《九龍冰室》、劇集《酒店風雲》都曾在美都餐室取景。美都餐室的裝潢保留60年代老香港的格局，手寫的餐牌、舊式櫃台、收銀機，一定要打卡的就是綠色鐵窗和百葉簾，老香港的感覺油然而生。🤩🤩🤩點擊下圖看看美都餐室的環境和招牌菜👇👇👇

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美都餐室 地址：油麻地廟街63號地下 電話：2384 6402

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說起本土懷舊和味道，童年回憶的麵包西餅一定不能少！90後的記者仲記得最鍾意食的三角朱古力蛋糕，每次見到都會叫媽媽買一個，再返去慢慢食！😋😋😋無食過就唔好話自己有童年！按下圖即睇仲有邊款西餅上榜👇👇👇

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