海安咖啡室傳結業　5間懷舊茶餐廳推介　必去永香冰室、美都餐室

新冠肺炎疫情持續，近日網上流傳上環老字號海安咖啡室將結業，難道有68年歷史的茶記即將來到終結？有傳媒日前向海安咖啡室負責人求證，對方證實咖啡室暫時會繼續營業。除了海安咖啡室之外，中國冰室上年年底都結業！難道陪伴我們的童年回憶開始消失？

有68年歷史的上環海安咖啡室，早前傳出因疫情關係而結業的消息，令人震驚。後來有傳媒向負責人求證，對方回應指近月生意好轉，暫時會繼續做下去。原來陪伴了無數港人回憶中的冰室開始慢慢消失，包括中國冰室上年年底結業、41年歷史的百好咖啡餅店今年年頭結業。《香港01》飲食記者精選全港5間懷舊冰室，間間都超過40年歷史！

【1】必食招牌菠蘿油@金華冰廳

有47年歷史的老字號金華冰廳，招牌菜是菠蘿油、西多士、奶茶等，手工製作的菠蘿油被稱為全港第一名好食的菠蘿油！菠蘿油作為港式茶記的名物，點可以失禮，這裡的菠蘿油烤得金黃香脆，麵包鬆軟，夾住厚厚一塊的牛油，口感簡直好似冰火交融！😋😋😋按下圖即睇金華冰廳招牌美食👇👇👇

金華冰廳 地址：太子弼街47號地舖 電話：2392 6830

【2】必食獨有窩蛋多士、懷舊滾水蛋@永香冰室

永香冰室是港產片的熱門取景地，電影《踏血尋梅》就在這間冰室取景。永香冰室開業60多年，不論卡位、地板、吊扇、牆壁和擺設都保留了傳統冰室風貌。西多士皮脆內嫩， 搽上牛油和煉奶，馬上滲入麵包。茶餐廳少見的滾水蛋亦可在永香冰室找得到，非常懷舊！😚😚😚想知道邊款菜式是全港獨有？按下圖即睇😚😚😚

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永香冰室 地址：土瓜灣炮仗街29號地下 電話：2712 1452

【3】60年老字號冰室充滿本土情懷@美都餐室

美都餐室至今已有逾60年歷史，電影《九龍冰室》、劇集《酒店風雲》等都曾在美都餐室取景。裝潢保留了6、70年代老香港的格局，包括舊式櫃台、收銀機、舊式卡位等，黃色、綠色鐵窗和綠色百葉簾是打卡位，老香港的感覺油然而生。🤩🤩🤩點擊下圖看看美都餐室的環境和招牌菜👇👇👇

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美都餐室 地址：油麻地廟街63號地下 電話：2384 6402

【4】招牌超厚蛋治、特大「小奄列」@嘉樂冰廳

荃灣嘉樂冰廳開業逾40年，曾因老闆退休而一度結業，幸好後來有新老闆接手！嘉樂冰廳招牌菜是5吋特厚蛋治及特大「小奄列」。必點的5吋特厚蛋治看上去非常澎湃，原來因為使用約6至7隻雞蛋製作，價錢相宜但非常足料，性價比高！ 🍳🍳🍳按圖即睇超厚蛋治、特大「小奄列」價錢、其他人氣美食 👇👇👇

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嘉樂冰廳 地址：荃灣新村街40B號地舖 營業時間：星期一至日 09:00 - 19:00

【5】40多年歷史、《行運一條龍》拍攝地@鴻運冰廳餅店

鴻運冰廳餅店是周星馳電影《行運一條龍》的拍攝地，有40多年歷史的鴻運冰廳有兩層，裝修充滿懷舊風味，包括舊式麵包櫃、復古吊燈、茶餐廳常見的紅色凳等，感覺像走回以前的時光。最有人氣就是蛋撻，👇👇👇想知有咩必食推介？按下圖即睇茶餐廳環境、食物 👇👇👇

鴻運冰廳餅店 地址：旺角上海街726號地下 電話：2392 6038

😍😍😍 同場加映：蘇玉華推介港島3間茶記 必食$55巨塔鹹蛋肉餅、喜喜冰室雞批浮台 😍😍😍

美女廚神蘇玉華都有推介過茶記，包括被以巨型肉餅出名的民聲冰室、喜喜冰室等，其中巨塔肉餅賣相超吸睛，喜喜冰室就大走懷舊風，按下圖即睇有咩蘇玉華推介美食👇👇👇

成座山咁樣 「巨塔肉餅」@民聲冰室

民聲冰室最出名就是「巨塔肉餅」，其實就是看起來像一座山的鹹蛋肉餅，超級吸睛！《和味蘇》都曾經推介過這間冰室！肉餅山的肉質不是紮實的口感，反而偏向軟腍，最適合送飯一齊食！不過最抵食就是午餐時段的時候去食，平一半價錢架！👇👇👇按下圖即睇民聲冰室的美食👇👇👇

想知道其他茶記是邊間，立即點擊內文👉👉蘇玉華推介港島3間茶記 必食$55巨塔鹹蛋肉餅、喜喜冰室雞批浮台