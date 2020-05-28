IKEA榴槤新地$9、KFC榴蓮撻$12、麥當勞出麥炸雞餐｜10大飲食優惠

IKEA（宜家家居）為慶祝九龍灣店開業10周年，推出連串限定優惠，夏天必食的D24榴槤新地筒率先在九龍灣店供應，另外更有一系列的美食優惠。最近推出各類大熱甜品的亦不止IKEA，就連麥當勞亦推出$2雲呢拿新地筒，及KFC推出D24榴槤葡撻。本文整理共10大飲食著數。

😋IKEA美食優惠

由即日起至6月18日，IKEA推出一系列美食優惠，除了曾創下「單日售出1000杯」紀錄的D24榴槤新地筒回歸，還有件裝蛋糕特價及餐點折扣等，立即點擊圖片睇詳情 👇👇

🍗KFC新品連優惠及10張任用優惠券

KFC近期推出不少優惠，首先有點餐送MEKO蘋果紅茶及白蘭氏雞精。另外，KFC的鹹蛋黃金系列回歸，不少人喜歡的鹹蛋黃金脆雞、流沙黃金新地和鹹蛋黃金之翼，連好評如潮的「D24榴槤葡撻」都一併回歸。點擊圖片睇領取優惠詳情及10張任用優惠券 👇👇

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🍟麥當勞$2新地筒 + 麥炸雞套餐

麥當勞由5月27日起新推「10號餐」，平時只能單點的麥炸雞可以配薯條汽水以套餐價購買，還有限時抵買$2原味新地筒！點擊圖片睇更多老麥優惠詳情👇👇

🤩其他7大美食優惠

$2雲呢拿新地筒已經是很耐世紀之前的事，現在要回歸麥當勞了！不過，這次新地筒優惠期間限定，想知優惠期到幾時？還有另外6個飲食優惠，立即點擊睇詳情 👇👇

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香港人應該無幾個人未食過印尼撈麵，因為貪它夠懶、夠平又好味，至於要落什麼配料，大家有什麼想法呢？一於睇睇一煲熟的懶人之選 👇👇

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