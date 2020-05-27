自助餐優惠｜港島4間酒店Buffet低至6折最平$314　香格里拉歎海鮮

全港各大酒店都陸續推出自助餐優惠，《香港01》飲食頻道記者今次精選了港島4間酒店自助餐折扣，包括港島香格里拉大酒店、海洋公園萬豪酒店、港島太平洋酒店、諾富特世紀酒店，最低6折就食到！ （下列優惠及自助餐詳情以發稿日為準，最終安排視乎個別零售商而定）

【1】港島香格里拉大酒店 —— 75折歎自助午餐、晚餐

港島香格里拉酒店自助餐最近重開，cafe TOO推出優惠，高達75折就可以歎蟹腳、青口、凍蝦各款新鮮凍海鮮、刺身、燉湯等。無論午餐、下午茶或晚餐，都可以享用今次優惠，最平低至$254.1，不過留意返，自助下午茶於6月6日才開始供應。

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cafe TOO 地址：香港中區法院道太古廣場 電話：2820 8571

【2】海洋公園萬豪酒店 —— 6折食自助午餐

海灣餐廳於6月推出自助午餐優惠，可以以6折任食多款美食，餐廳一向主打環保海鮮，客人可以任食蟹腳、青口、凍蝦、海螺等，亦有油甘魚、帆立貝、帶子等刺身，另外也有牛扒、多款甜品供應。

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海灣餐廳 地址：黃竹坑道180號香港海洋公園萬豪酒店海灣地下 電話：3555 1700

【3】港島太平洋酒店 —— 7折歎傳統功夫菜

酒店推出6月「飛『粵』夢『功』場」自助晚餐優惠，可以以高達7折價錢任食冰鎮海鮮、波士頓龍蝦和Häagen-Dazs雪糕，另外還有一品富貴鴨、古法煎釀鯪魚、蜜味金錢雞、懷舊春花卷、百花釀金錢、豉汁蟠龍鱔等，同時亦有多款中式甜品，例如大良山渣炸脆奶、洛神花荔枝布甸、花旗參豆腐芝士餅、陳皮蛋撻等。

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+ 4 + 3 + 2

中西∙環餐廳 地址：香港干諾道西152號港島太平洋酒店一樓 電話：2131 5908

【4】香港諾富特世紀酒店 —— 6折任食生蠔及法式美食

酒店推出法式美食及海鮮自助晚餐優惠，由6月1日開始可以以6折任食生蠔、蟹腳、翡翠螺等海鮮，還有和牛鴨肝漢堡、香煎鴨肝、法式海龍皇湯、白酒藍青口、生牛肉它它等。甜品方面，有法式蘋果批、焦糖燉蛋及紅酒燴香梨等經典款式。

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+ 3 + 2

Le Café咖啡廳 地址：灣仔謝斐道238號 電話：2598 8888

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