假日好去處｜大水坑踩單車歎美食　馬鞍山4間餐廳推介必食擔擔麵

想踩單車但不想走到太遠，其實近近地馬鞍山也有好路線。推介由大水坑踩至烏溪沙，沿途有美景，途中還可以到附近的馬鞍山餐廳休息，尋找美食。

以往馬鞍山有「美食沙漠」的污名，不過其實也有好吃地方，以下推介區內4間連街坊也喜愛的高質食店給大家。

🚴大水坑單車公園

馬鞍山有個市區超方便的單車公園，位於大水坑，又有租單車攤檔。初學者可以在公園踩，如技術較好的，則可以從公園出發，沿馬鞍山海濱長廊單車徑踩至烏溪沙，路線簡單平坦，風景美麗，來回約一至兩小時左右。

路線：大水坑單車公園＞過橋＞馬鞍山海濱長廊＞烏溪沙石灘＞原路回程

👇🚴👇烏溪沙石灘又名「香港的澎湖」？按圖看路線必去打卡位及靚相👇🚴👇

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美食【1】三哥廚房：街坊推介高質上海菜

此「三哥」不同連鎖麵店「譚仔三哥」，只此一家在馬鞍山，招牌寫明是「擔擔麵菜飯專門店」。是區內人氣食店之一，主打的擔擔麵花生味香濃，湯底兼帶蝦米及雞油香，索價只是四五十元左右，引得街坊回頭率極高。😋😋😋按圖看更多「三哥廚房」必吃美食😋😋😋

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三哥廚房 地址：馬鞍山新港城中心大街(1期)地下12-13號舖 營業時間：11:00am - 4:00pm／6:00 – 10:00pm

美食【2】Casa Cafe & Bistro：寵物友善海旁chill食店

如果踩單車至途中見餓或口渴，這裡可謂非常方便的補給點，就在馬鞍山海濱長廊單車徑旁邊，半露天式方便看管單車，而且更有不少食客會帶同可愛寵物光顧。😋😋😋食物以西式小吃為主，按圖看打卡美食及飲品推介😋😋😋

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Casa Cafe & Bistro 地址：馬鞍山鞍駿街29號海澄軒地下4號舖 營業時間：8:00am - 10:00pm（逢星期一休息）

美食【3】老爹茶居：區內長龍老牌西餐廳

這間西餐廳在馬鞍山已有近廿年歷史，就算舊舖新址都經常排長龍，在區內是幾乎人人皆知的食店。原因是CP值高，無論擺盤、食物質素都高質，價錢不算太貴，而且老闆和店員亦態度親切，被街坊誇為「美食沙漠中的清泉」。😋😋😋「老爹茶居」牛扒大如手掌，還有厚切鵝肝多士！按圖看更多推介美食😋😋😋

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老爹茶居 地址：馬鞍山新港城中心5期地下 營業時間：（星期一至五）12:00 – 11:00pm；（星期六至日）11:30am - 11:00pm

美食【4】甜匠：以「偽文青」為主題的打卡甜品店

這間甜品店甚有台灣小店風格，全是木色餐桌，打正旗號請大家來做個打卡偽文青。甜品師都很年輕，作品賣相吸引，招牌款式是玉桂蘋果金寶，在熱鐵板保持批的溫度，面層香脆Crumble碎配啖啖蘋果，吃完後肉桂味縈繞味蕾。😋😋😋按圖看更多「甜匠」打卡美食😋😋😋

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甜匠 地址：馬鞍山新港城中心大街(2期)地下12-13號舖 營業時間：3:30pm - 00:30am

🚲同場加映：新界單車路線推介🚲

除了元朗，新界北還有其他踩單車的好路線。👇👇👇按圖看下白泥路線的打卡位靚相👇👇👇

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還有些可以邊踩邊歎豆腐花放題！想知新界北全部3條單車路線推介？請按【假日好去處｜上水元朗3條單車路線推介 打卡必去下白泥天空之鏡】觀看全文🖱️🖱️🖱️