IKEA推「黃又藍」瑞典蛋卷　網民笑似蚊香　麥當勞蝦堡餐回歸

原來6月6日就是瑞典國慶！IKEA宜家家居更因此推出瑞典國旗顏色的瑞典蛋卷，限量發售。不過，有網民隨即笑蛋卷「好似百潔布」，到底「黃又藍瑞士卷」味道如何？一於由《香港01》飲食記者為大家試食新品伏不伏。另外，麥當勞再次推出「蝦堡系列」，套餐價錢抵至$24起。

🍰IKEA新品瑞典蛋卷

IKEA即日起限量推出瑞典蛋卷，而且只在沙田、九龍灣、荃灣分店餐廳及銅鑼灣美食站發售。到底「黃又藍瑞士卷」的相片與實物是否一樣？客人如何評價味道？點擊圖片睇食評 👇👇

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🍔麥當勞「蝦堡系列」強勢回歸

麥當勞今個夏天再次推出「蝦堡系列」，過往人氣爆燈的「滋味蝦堡」、「菠蘿蝦堡」、「魚柳蝦堡」和「Double蝦堡」將於6月5日起全部回歸。

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