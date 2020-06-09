營養師推介10大低脂餃子　灣仔碼頭上榜　冠軍是它？｜懶人#EP11

餃子，是懶人宵夜最愛食品之一！不過大家心知肚明，餃子高脂高熱量，如何在多如繁星即餃子中，挑選出Lesser evil ？又如何可以食得健康一點？ Nutri-Pro營養師曾美慧（Amy）整理出市面買到的「10大低脂餃子」，沒想過泰國CP品牌出品的日式雞肉餃子居然是最低脂餃子！ 《香港01》飲食記者亦為大家親身試食最低脂餃子，到底是否好食？

CP日式雞肉餃子（吳嘉俊攝）

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不少人都買餃子做儲糧，煮多幾隻當正餐，或者煮麵落幾隻做餸都可以，方便快捷。最近因氣炸鍋流行而有名的泰國CP品牌，其實都有餃子食品，品牌的日式雞肉餃子更是市面上最低脂餃子！

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🥟按圖看10大營養師推介低脂餃子排行🥟

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😋如何食得健康一點？

根據食物安全中心的資料顯示，每100克固體食物中不多於3克脂肪才可稱為「低脂」。但不少人都有個誤解，就是用少油的方式烹調餃子，或者食素餃子就較健康。營養師Amy表示，市面上很多急凍餃子的脂肪含量很高，例如豬肉餃子都加了肥豬肉，而無肉的素菜餃都添加了大量麻油，遠超低脂的標準，更甚的食一包等同倒8、9茶匙油落肚。

（莊堅毅攝）

餃子始終是加工食物，鈉含量較高，所含的蛋白質和蔬菜份量亦不多。Amy提醒大家，不要當餃子當作正餐，又建議大家在在淥餃子同時加多幾條菜，增加纖維攝取；以及在其他正餐吸收多點蛋白質，例如食雞蛋、瘦肉和海鮮等去平衡。

特別鳴謝：資料由健營物理治療及營養中心營養師曾美慧（Amy）提供

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除了餃子當正餐，當然也可以把餃子當配餸，有人就會煮印尼撈麵時落餃子。雖然有些配餸配搭聽上來有點奇怪，但配餸的選擇真的多不勝數，點擊圖片睇網民都會落的配餸 👇👇

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