誠品周末半價優惠！天仁茗茶/椰小盅85折　即睇3間分店飲食著數

今個周末6月6日至7日誠品書店推出「誠品生活回饋日」，全線香港分店大特價，低至5折！連食店、專櫃也有折扣，究竟有幾抵？《香港01》飲食記者為大家整理了3間分店共23間食店的價惠一覽！

（下列優惠以發稿日為準，最終安排視乎個別零售商而定）