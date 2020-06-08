壽司郎荔枝角店杯裝梅酒有玻璃碎　食客嬲爆：以為係冰原來係玻璃

人氣迴轉壽司過江龍「壽司郎」於2019年8月開業，至今已擴展4間分店，卻依舊一位難求，大排長龍。不過，有食客投訴6月7日晚在荔枝角分店用膳時，杯裝梅酒竟然飲到玻璃碎。

網民「Tony Li」於6月7日晚9時多在Facebook專頁「香港突發事故報料區」拍片撰文，指自己在荔枝角壽司郎飲的梅酒中發現玻璃碎，但店員的回應令他震驚，按圖看事主描述 👇👇

對於酒內有玻璃碎，網民認為壽司郎都是責無旁貸，又認為店員回應的態度的確有問題 👇👇

就有食客投訴梅酒有玻璃碎，《香港01》飲食記者已向壽司郎查詢，暫時未獲回覆。

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