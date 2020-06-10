6月新零食10款推介！必搶薄荷朱古力維他奶　8元榴槤蛋糕邊度買？

經過連日大雨，難得放晴就要把握機會補補糧倉。推介6月10款零食新品，便利店、超市都買到！包括人氣大熱重推的薄荷朱古力味豆奶，涼快入心適合解暑，還有多款新口味薯片，刺激味蕾，上班更醒神。 （下列優惠及款式以發稿日為準，最終安排視乎個別零售商而定）

今次10款推介之中，只有維他的薄荷朱古力味豆奶是重推飲品，上年甫推出即斷市，今年再度以「期間限定」方式推出，未試過的可以把握機會。

而各大薯片商如珍珍、卡樂B則推出多款新口味薯片，包括口水雞味、大漠孜然味、黯然叉燒飯味等等，邪惡又吸收。如果希望吃得健康一點，還有低卡低脂的芝士蛋糕味乳酪、雀巢高纖脆片推介。

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超市獨賣80年代零食推介

除了新口味零食，如果懷念舊日滋味，推介以下10款在超市重推的懷舊零食。

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日本零食也相當出色，最近《香港01》旅遊記者也整理了MUJI零食銷量排名Top10，這些人氣零食全部本港有售。👇👇👇按圖看第5至10位👇👇👇

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