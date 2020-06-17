沙田新城市平衡車公園開幕　3間親子餐廳推介　必試Beans靚靚拉花

近年親子界流行平衡車，不少父母都買一部平衡車給子女「放電」，但本港適合玩平衡車的地方不多，沙田新城市廣場即將開幕的平衡車公園或許能解決一眾家長的難題。《香港01》飲食記者更找了公園附近3間適合一家大小用餐的餐廳，絕對能讓大家享受美好假日。

平衡車最早期是單車的原型，直到近代重新設計改良，成為適合幼童玩的發明。平衡車與單車最大的分別在於沒有腳踏，使用者要靠雙腳跑動去推動平衡車向前，同時可感受速度的快感。

平衡車能夠訓練兒童多方面的能力。（資料圖片）

這項簡單的運動，其實可同時訓練兒童的平衡力、四肢運通、手眼協調及對空間環境的判斷，是有益兒童身心的活動。不過家長們記得要為子女做好安全措施，例如全罩式頭盔、手腳的護罩、手套等。

全新平衡車公園Balance Bike Park

沙田新城市廣場將一期3樓的戶外平台改建成全港首個戶外常設平衡車公園「Balance Bike Park @ New Town Plaza」，將於6月22日正式開幕。平衡車公園佔地8000呎，有寬闊的車道、多個好玩的小斜台，可讓小朋友盡情「放電」。另外，平衡車公園以野生叢林風格混合彈珠機設計，場內有非洲象、長頸鹿等，十分適合家長們在旁邊為孩子打卡。

平衡車公園的設計玩味十足。（官方圖片）

【1】Beans The Greenhouse：食物款式多多的人氣Cafe

Beans The Greenhouse擁室內及室外空間，環境舒適，而且提供多款美食，總有一款連小朋友都喜歡。Beans最特別的是，供應的Latte都可轉做可愛、特別的立體拉花，想知如何擁有，立即點擊圖片睇詳情 👇👇

【2】Parkview：網友讚服務員對小朋友超貼心

Parkview是對兒童十分友善的多國菜餐廳，有兒童專用座椅提供，而且有網友讚服務員不時會送禮物給小朋友，讓小朋友乖乖坐著，令客人有美好的用餐時間。聽說Parkview的兒童餐亦十分豐富，點擊圖片睇睇有什麼食 👇👇

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【3】牧羊少年咖啡館．慢遞館：博物館的開揚Cafe還有郵遞服務？

以旅遊作主題的「牧羊少年咖啡館」，早已是不少文青和旅人都知道的有名咖啡館。他們的第4間分店開在沙田的香港文化博物館，地方寬闊，很適合一家大小參觀完博物館再用餐。慢遞館的特色為有郵遞服務的百子櫃，讓食客留下寫給未來的明信片，再由餐廳在指定日子為客人寄出。除了一般主食，Cafe更值得推介的有什麼？👇👇

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【1】Beans The Greenhouse 地址：沙田鄉事會路138號新城市中央廣場5樓503號舖 營業時間：星期一至日 11:00-22:30 電話：27777078

【2】Parkview 地址：沙田沙田正街18號新城市廣場一期1樓117號舖 營業時間：星期一至四 11:00-22:00；星期五至日、公眾假期正日及前夕 11:00-22:30 電話：27727282

【3】牧羊少年咖啡館 地址：沙田文林路1號香港文化博物館地下G6號舖 營業時間：星期一至日 10:00-22:00 電話：27062267

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