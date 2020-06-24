那些我愛過的人｜連詩雅低卡生日蛋糕有料到？4間星級蛋糕店推介

無綫劇集《那些我愛過的人》正在熱播，劇中飾演好姊妹的黃翠如、連詩雅（Shiga）、陳自瑤（Yoyo）拍劇後更成為好友。近日兩女提早為下星期生日的Shiga慶生，兩人更特意準備名廚Tony Wong訂製的低卡路里健康蛋糕為對方慶生！

《香港01》飲食記者精選4間星級蛋糕店，其中翠如同蕭正楠的「定情蛋糕」蘋果樹蛋糕曾轟動一時！

黃翠如、連詩雅、陳自瑤因拍劇結緣成為好友！（ig@ shi_ga）

【1】前帝苑酒店名廚自家品牌@Patisserie Tony Wong

今次翠如、Yoyo為Shiga慶生的生日蛋糕來自Patisserie Tony Wong，帝苑酒店前行政糕餅總廚Tony Wong創立的自家蛋糕品牌，其中招牌立體玫瑰花造型蛋糕更是情人節、母親節必買的蛋糕！除了各款造型精緻的立體蛋糕，Patisserie Tony Wong更推出稀少糖及無麩質蛋糕，適合關注健康、糖尿病人士。想知仲有咩款式蛋糕，按下圖即睇👇👇

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Patisserie Tony Wong 網址：www.patisserietonywong.com 電話：23826639 / 25120008 / 24108118

【2】少女心爆發夢幻風格蛋糕@Vive Cake Boutique

Vive Cake Boutique蛋糕以粉嫩顏色、夢幻造型的設計為主，最適合充滿少女心的人士，送俾女朋友就適合不過，不少女星的生日蛋糕、baby shower蛋糕都出自Vive Cake Boutique！除了基本款的立體造型蛋糕，仲有訂製蛋糕、迷你蛋糕及cup cake可以揀，胡杏兒囝囝一歲生日蛋糕都是Vive Cake Boutique作品！按下圖即睇有幾靚👇👇

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Vive Cake Boutique 地址：中環皇后大道中80號H Queen's 1樓3號舖 網址：https://order.vive.hk/en_HK/

【3】明星常去訂製蛋糕店@The Artilicious Cakery

黃翠如、蕭正楠兩公婆出名恩愛，之前翠如生日就獲老公阿蕭送贈巨型蘋果樹蛋糕，最有意義的是兩人是因無綫劇《師奶Madam》結緣！The Artilicious Cakery主打翻糖蛋糕及立體蛋糕，客人可以按想法自訂蛋糕，設計師仲會給予客人意見，非常貼心！連袁偉豪、黎諾懿等都是The Artilicious Cakery的粉絲！袁偉豪的生日蛋糕像真度極高，按下圖即睇👇👇

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The Artilicious Cakery WhatsApp: 9833 2604 網址：https://www.facebook.com/TheArtiliciousCakery

【4】招牌月球燈蛋糕@Little Miss Cakey

由網店起家的Little Miss Cakey最出名的是月球燈蛋糕、玻璃盒蛋糕等，外形精緻最適合打卡，連胡說八道會成員胡杏兒、胡蓓蔚、黃智雯、胡定欣等都是忠實粉絲！乳白色的月球燈由樹脂膠製成，而玻璃盒外框就是用糖霜和食用色素製成，最適合港女們瘋狂打卡！想知月球燈仲有咩驚喜？按下圖即睇 🌕🌕

little.miss.cakey 電話：5631 7808 IG：www.instagram.com/little.miss.cakey FB：https://www.facebook.com/littlemisscakey/

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