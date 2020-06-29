《那些我愛過的人》取景！上環4間文青Cafe推介　必試黑松露炒蛋

無綫劇集《那些我愛過的人》正在熱播，其中一集講到蘇皓兒、顧定軒兩人在純白色cafe外busking，原來這間cafe在港島算是非常出名的文青cafe！《香港01》飲食記者精選上環4間高質打卡cafe，食物高質、環境靚仲可以帶寵物去，非常適合周末去拍拖打卡，享受鬧市中的寧靜一刻！！

【1】文青風cafe主打手工意粉@SP_CE cafe & lounge

近半山位置有一間文青風格的cafe，位置較偏僻，因此環境比較寧靜。店外設有3至4枱戶外座位，其中一枱木製座位更是食客的打卡熱點！SP_CE cafe & lounge提供小食、意粉、咖啡等，其中意粉更是自家製，黑松露蘑菇意粉就最有人氣。👇👇👇 bagel非常值得按一試！按下圖即睇cafe的打卡位、美食、價錢👇👇👇

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SP_CE cafe & lounge 地址：上環普慶坊20號地下 電話：2807 0978

【2】主打各款純素熱香餅@順逆珈琲酒館ohms cafe&bar

這間街角咖啡店睇落毫不顯眼，原來是主打有機純素飲食的隱世小店！最有人氣的一定是鹹熱香餅，即叫即整製、口感香軟濕潤的熱香餅配大量有機蘑菇醬，表面仲有素芝士、素肉鬆等，鹹香味超級濃郁！想知道熱香餅仲有咩口味，按下圖即睇👇👇👇

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順逆珈琲酒館ohms cafe&bar 地址：上環荷李活道192號地下A舖 電話：5400 4236

【3】人氣彩虹咖啡@東街咖啡Cafe 34T

這間咖啡店門外放置積木造型的凳仔，五顏六色的積木凳仔，有活力又非常吸睛，仲可以帶埋寵物去打卡！入面就走日系清新風格，擺放多盆綠色植物，增添生氣！咖啡店最有人氣的是有7種顏色的「彩虹latte」，不少人都會揀薰衣草味、玫瑰味、baby blue味等，全部都好適合打卡！想知rainbow latte有幾適合打卡，按下圖即睇👇👇👇

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東街咖啡Cafe 34T 地址：上環東街34號地舖 電話：6622 5381

【4】街頭風小店主打麻糬班戟@3rd Space

門外已經見到獨特的街頭塗鴉，非常有性格！3rd Space店內裝潢以白色、木質系色調為主，走個性派日系風。3rd Space主打各款麻糬班戟、意粉，最特別的是有日式茶漬飯，感覺新鮮！店內設有露天座位，牆上畫滿五顏六色的塗鴉，感覺有活力。👇👇👇想知道露天座位有幾靚？按下圖即睇3rd Space的環境、美食👇👇👇

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3rd Space 地址：上環差館上街16號地舖 電話：9220 9785

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