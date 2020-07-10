7-11 廿款零食、GODIVA凍飲買一送一、麥當勞$1汽水｜9個飲食優惠

各大食店都推出買一送一或$1優惠，例如GODIVA、麥當勞、KFC肯德基，便利店7-11更推出多款零食1+1優惠。《香港01》飲食記者為大家整理最新9大飲食優惠。

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情再度爆發，大家最好還是減少外出。既然留在家中的時間多了，不妨買多點零食一邊煲劇一邊食。7-11即將推出限定優惠，多款零食和飲料買一送一。另外，人氣茶飲店「李圓圓」亦推出黑糖珍珠鮮奶買一送一超抵優惠，折後只需$15一杯！

👇👇👇 想知麥當勞、KFC、GODIVA等有哪些優惠，點擊圖片睇9大美食優惠 👇👇👇

+ 20 + 19 + 18

除了買一送一和$1美食優惠外，麥當勞和KFC還有不少超抵折扣，另外亦有一個長沙灣新場優惠，立即按圖睇睇👇👇👇

+ 19 + 18 + 17

【文青Cafe優惠券】 由即日起至7月31日，凡到長沙灣的新文藝地標項目「恆大‧睿峰THE VERTEX」拍攝項目外貌及長沙灣地鐵站A3出口的相片，向項目展覽廳之在場職員展示代碼截圖，即可換領文藝咖啡廳「辦館Lof10」價值$100現金券。優惠先到先得，送完即止。

想知更多有助放鬆心情嘅香港好去處，例如離島、沙灘、單車、郊遊路線，click 入專頁睇更多推介！👉👉👉香港好去處｜假日郊遊、離島放空、單車路線、食玩打卡｜不斷更新

😋😋😋 同場加映：MUJI人氣零食Top 8 無印良品九龍灣新店可買齊！3款千層蛋糕上榜 😋😋😋

日本MUJI公佈了「2019人氣商品排行榜」，當中有8款零食在「食品與飲品類」上榜，而且全部在新開的九龍灣MUJI買得到，大家下次就可跟著排行買齊來試 👇👇

排第一位的居然不是港人最愛柑橘糖？點擊睇全文 👉👉MUJI人氣零食Top 8 無印良品九龍灣新店可買齊！3款千層蛋糕上榜