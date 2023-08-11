溜冰場推介2023｜全港7大真雪溜冰場！最平$60玩7小時 附開放時間

溜冰場推介2023！全港7大溜冰場一文睇清！天氣開始變熱，不少人都會選擇去溜冰場消暑兼放電！記者整合全港7大室內溜冰場，最平人均$60玩到7小時！即睇全港溜冰場收費、開放時間及設施啦！

（本文所列之收費、開放時間及設施以截稿日為準。）

溜冰場推介2023丨全港7大真雪溜冰場推介！彈性收費/海景落地窗+包裝備

溜冰場推介2023【1】LOHAS Rink

將軍澳日出康城的「LOHAS Rink」是全港面積第2大的溜冰場，佔地1,579平方米，僅比全港最大溜冰場稍為細一點，同時是首個採用最新節能科技的環保溜冰場地。溜冰場收費同樣以平日及假日劃分，最平$75/1.5小時。現在經「01空間」預訂更有低至7折！另設有花式溜冰、冰球課程及包場服務。

溜冰場推介2023【1】LOHAS Rink ｜立即購票

地址：新界將軍澳康城路1號THE LOHAS康城2樓206-210

收費：$75/1.5小時起

電話：2622 8400

冰面面積：1,579平方米

營業時間：10:00-22:00

*營業時間內部份時段為溜冰學校專用時段，不對公眾開放。



溜冰場推介2023【2】愉景灣溜冰場

愉景灣溜冰場是全港面積最大的溜冰場，公眾溜冰時段最平$80起，最多可以玩到7小時！假日前往愉景灣一日遊，除了去溜冰場放電，也可順道在海灘散步及歎美食！

溜冰場推介2023【2】愉景灣溜冰場｜立即購票

溜冰場推介2023【3】九龍灣Mega Ice

位於九龍灣Mega Box的「Mega Ice」溜冰場佔地面積為1,482平方米，設有大型落地玻璃窗，溜冰時可以觀賞到海岸開揚景觀！收費以平日與假日劃分，根據Klook，2023年月9份收費人均約$70/5.5小時。另設有冰球、花式溜冰及溜冰課程。

溜冰場推介2023【3】Mega Ice｜立即購票

地址：九龍灣宏照道38號企業廣場五期2座MegaBox10樓1號舖

收費：$70/5.5小時起

電話：2989 3000

冰面面積：1,482平方米

營業時間：10:00-23:59

*營業時間內部份時段為學程專用時段，不對公眾開放。



溜冰場推介2023【4】太古城中心冰上皇宮

位於太古城中心的「冰上皇宮」是港島區唯一一個溜冰埸，佔地面積800平方米，多年來不論周邊配套，抑或溜冰教練團隊都非常成熟，是不少溜冰初學者的首選。公眾人士入場收費最平$95/2.5小時起（每月不同，最新收費可至官網查詢）。

另外，冰上皇宮有全港首個溜冰鞋自助服務櫃、自助售票機、日租/月租電子儲物櫃、溜冰商店、溜冰學校等。而且，溜冰場旁邊設有幾間餐廳，不用更換溜冰鞋都可以隨時到餐廳「醫肚」，非常方便！

溜冰場推介2023【4】太古城中心冰上皇宮｜立即購票

地址：太古城中心1樓

收費：$80/2.5小時起

電話：2844 8688

冰面面積：800平方米

營業時間：（星期一至五）09:30-21:00（星期六）08:00-21:00（星期日）08:00-20:00

*營業時間內部份時段為溜冰學校專用時段，不對公眾開放。



溜冰場推介2023【5】圓方The Rink

位於圓方的「The Rink（香港）」是全港首個採用彈性收費的溜冰場，每分鐘$1.1至$1.6不等，另收$20入場費。溜冰場可以用八達通入場，退場時會計算溜冰時間自動收費。除了冰面清潔時間及特別課程時段外，營業時間內不設限時，想快閃溜冰都無問題！

溜冰場推介2023【5】The Rink

地址：尖沙咀柯士甸道1號

收費：$1.1/1分鐘起（另收$20入場費）

電話：2196 8016

冰面面積：920平方米

營業時間：10:00-22:00

*營業時間內部份時段為學程專用時段，不對公眾開放。



溜冰場推介2023【6】又一城歡天雪地

位於九龍塘的「又一城歡天雪地」，佔地面積1,150平方米， 地理位置方便，鄰近大學及住宅，商場內有齊戲院、餐廳、超市、各大品牌專門店等，可以輕鬆玩足一日。溜冰場收費以平日及假日劃分，每節2小時，人均收費$70起。

溜冰場推介2023【6】又一城歡天雪地

地址：九龍塘達之路80號

收費：$70起（每節2小時）

電話：2844 3588 / 5500 3588

冰面面積：1,150平方米

營業時間：10:30-18:00

*營業時間內部份時段為私人時段，不對公眾開放。



溜冰場推介2023【7】飛龍冰上樂園——均一收費

深水埗西九龍中心的「飛龍冰上樂園」，雖然面積不算大，不過場地均一收費每節$80（不分日子），地理位置方便，加上深水埗附近有不少美食，如果假日想去溜冰，也是個不錯的選擇。

（圖片來源：飛龍冰上樂園）

溜冰場推介2023【7】飛龍冰上樂園

地址：深水埗欽州街西九龍中心8樓

收費：$80

電話：2307 9264

冰面面積：738平方米

營業時間：（星期一至六）10:30-21:00（星期日）10:30-18:00

*營業時間內部份時段為溜冰學校專用時段，不對公眾開放。

