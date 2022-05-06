滾軸溜冰場｜全港33個室內+室外滾軸溜冰場！免費場地/包全套裝備

【滾軸溜冰場】全港33大滾軸溜冰場一文睇清！香港再次掀起一陣「踩Roller」熱潮，除了政府轄下多個免費室外滾軸溜冰場，近年有不少室內滾軸溜冰場開幕，有齊全副裝備可以租用，部分更設計成復古主題適合影相打卡等，就算是新手也能輕鬆挑戰「踩Rollar」！記者今次整合全港33個滾軸溜冰場，當中包括免費場地、全港最大滾軸溜冰場，部分設有一對一教練試堂等！

滾軸溜冰場｜全港33大滾軸溜冰場！復古打卡/最大20,000呎/包裝備 室外埸免費任玩

滾軸溜冰場【1】Rollalar——MIRROR都去過！懷舊風Disco打卡

位於觀塘的Rollalar是新開張的室內滾軸溜冰場，主打Disco風設計，場內設有閃亮Disco Ball、鐳射七彩彩帶及霓虹燈圓鏡，懷舊感十足，人氣男團MIRROR等多位藝人都曾在此拍攝取景！場內更不定時有DJ打歌，大家可以一邊打卡一邊踩Rollar！

收費人均每小時$50起，包全套滾軸溜冰鞋及謢膝，指定時段贈送飲品！

滾軸溜冰場【1】Rollalar

地址：觀塘牛頭角（牛頭角地鐵站B6出口行5分鐘）（詳細地址可向店家查詢）

營業時間：（星期一至四）14:00-22:00；（星期五至日及公眾假期）11:00-22:00



滾軸溜冰場【2】Bun's 2020——全港最大佔地20,000呎

位於北角的Bun's 2020是全港最大的室內滾軸溜冰場，佔地超過20,000呎！場地分為主場區及訓練區，收費以自由選時段及教練課程劃分，新手及滾軸溜冰經驗者都可以自由玩！收費人均最平$66/小時，提供滾軸溜冰鞋及儲物櫃，繳付按金$100就可以租用！

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滾軸溜冰場【2】Bun's 2020

地址：鰂魚涌渣華道321號柯達大廈1期7樓

價錢：$150/2小時起（*租用滾軸溜冰或借用儲物櫃按金各$100。）

電話：2779 2020

營業時間：（星期一至五）13:00-22:00；（星期六及日）10:00-22:00



滾軸溜冰場【3】WeSkate——設一對一教練課堂

WeSkate結合了室內滾軸溜冰場及滾軸溜冰用品專門店，佔地面積約6,000呎。WeSkate提供1對4至8人的小組教學體驗及1對1教練課，收費最平$180，就可以在教練的指導下玩滾軸溜冰！收費包括租借滾軸溜冰鞋及保護裝備，新手可以無負擔試玩。

除了滾軸溜冰場外，另設有滾軸溜冰用品專門店，提供多款滾軸溜冰鞋、裝備等可選購。

滾軸溜冰場【3】WeSkate

地址：屯門建發里4號 Lane Up 4樓1-2號舖

價錢：$180起

電話：9376 2073

營業時間：（星期一至五）12:00-20:00；（星期六及日）10:00-20:00



滾軸溜冰場【4】香港滾軸溜冰學校——歷奇訓練/小班教學

香港滾軸溜冰學校是主要提供小班教學、新手課程、歷奇訓練、1對1教練課等滾軸溜冰體驗班，成人教練課收費為$250起，已包括所有裝備的租用費。有需要的朋友，更可選擇在公園或室外滾軸溜冰場上課，滿足不同需要。

滾軸溜冰場【4】香港滾軸溜冰學校曼

地址：九龍灣宏照道38號企業廣場五期 MegaBox 8樓5號店

價錢：成人教練課$250起，小童教練課收費需向校方查詢

電話：2377 9202

營業時間：（星期一至六）11:00-20:00；（星期日）09:00-20:00



滾軸溜冰場【5】H.A.N.D.S——全港首個空中運動場

「H.A.N.D.S 空中滑輪運動場」是全港首個空中運動場，位於屯門愛定商場頂層，佔地達38,000呎，設有滑板場、滾軸溜冰場及平衡車場，大人小朋友可以一齊放電！場地更不定時推出體驗工作坊及活動，包括手指滑板、滑輪布袋彩繪等。

滾軸溜冰場【5】H.A.N.D.S 空中滑輪運動場

地址：屯門愛定商場D區停車場上蓋

價錢：免費

開放時間：09:00-20:00



除了以上的私人滾軸溜冰場，以下是28個政府轄下的免費室外滾軸溜冰場，遍布港九新界，想約朋友去玩滾軸溜冰場，記得留意哪一個室外滾軸溜冰場最近你！

政府室外滾軸溜冰場——港島區

滾軸溜冰場【6】英皇道遊樂場

地址：北角英皇道

設施：1個滾軸溜冰場、洗手間

電話：2564 2673

開放時間：07:00-23:00



滾軸溜冰場【7】維多利亞公園

地址：香港銅鑼灣興發街一號

設施：2個滾軸溜冰場、洗手間、更衣室及飲水機

電話：2890 5824

開放時間：07:00-23:00



政府室外滾軸溜冰場——九龍區

滾軸溜冰場【8】西貢街遊樂場

地址：九龍西貢街、渡船街、廣東道交界

設施：1個滾軸溜冰場、兒童遊樂設施、避雨亭和公園長椅

電話：2302 1279

開放時間：07:00-23:00



滾軸溜冰場【9】九龍仔公園

地址：九龍城延文禮士道13號

設施：1個滾軸溜冰場、更衣室、洗手間、小食亭、收費停車場、草地足球場、長者健體園地、緩跑徑、洋紫荊園、卵石徑、兒童遊樂場、狗公園、足球場、籃球場

電話：2336 7878

開放時間：07:00-18:00



滾軸溜冰場【10】觀塘遊樂場

地址：觀塘翠屏道6號

設施：1個滾軸溜冰場、洗手間、更衣室、貯物櫃

電話：2253 1559 / 2341 4755

開放時間：07:00-23:00



滾軸溜冰場【11】月華街遊樂場

地址：觀塘月華街

設施：1個滾軸溜冰場、洗手間

電話：2341 4755

開放時間：07:00-23:00



滾軸溜冰場【12】長沙灣遊樂場

地址：深水埗長沙灣道及發祥街交界

設施：1個滾軸溜冰場、洗手間、更衣室

電話：2741 4044

開放時間：07:00-23:00



滾軸溜冰場【13】荔枝角公園（第三期）

地址：荔枝角荔灣道

設施：1個滾軸溜冰場、洗手間、更衣室

電話：2307 0429

開放時間：07:00-23:00



滾軸溜冰場【14】慈雲山邨中央遊樂場

地址：慈雲山雲華街1號

設施：1個滾軸溜冰場、洗手間、更衣室、泛光燈照明系統、小食亭

電話：2321 1022

開放時間：07:00-23:00



政府室外滾軸溜冰場——新界區

滾軸溜冰場【15】中葵涌公園

地址：葵涌新葵街

設施：1個滾軸溜冰場、更衣室、洗手間、籃球場兼排球場、足球場、野餐區、兒童遊樂設施、健體設施、長者健體設施、足健徑、緩跑徑、涼亭、避雨亭、蔭棚、泛光燈照明系統、小食亭

電話：2619 9200

開放時間：07:00-23:00



滾軸溜冰場【16】葵順街遊樂場

地址：葵涌葵順街

設施：1個滾軸溜冰場、蔭棚、滑板場

電話：2619 9200

開放時間：07:00-23:00



滾軸溜冰場【17】美景遊樂場

地址：青衣路青康路交界

設施：1個滾軸溜冰場、兒童遊樂設施、長者健體設施、卵石路步行徑、籃球場、免費網球場、戶外乒乓球桌

電話：2619 9200

開放時間：07:00-23:00



滾軸溜冰場【18】大隴街遊樂場

地址：葵涌大隴街

設施：1個滾軸溜冰場、洗手間、籃球場、兒童遊樂設施、長者健體設施、避雨亭

電話：2619 9200

開放時間：07:00-23:00



滾軸溜冰場【19】大窩口道遊樂場

地址：葵涌大窩口道

設施：1個滾軸溜冰場、洗手間、五人足球場、看台、涼亭、避雨亭

電話：2619 9200

開放時間：07:00-23:00



滾軸溜冰場【20】粉嶺遊樂場

地址：粉嶺新運路55號

設施：1個滾軸溜冰場、更衣室、洗手間、戶外飲水機、射燈

電話：2675 6925

開放時間：07:00-23:00



滾軸溜冰場【21】北區公園

地址：上水馬會道

設施：1個滾軸溜冰場、洗手間、射燈

電話：2670 6155

開放時間：07:00-23:00



滾軸溜冰場【22】石湖墟賽馬會遊樂場

地址：上水寶運路6號

設施：1個滾軸溜冰場、洗手間、射燈

電話：2679 2818

開放時間：全日開放



滾軸溜冰場【23】大頭嶺遊樂場

地址：上水大頭嶺村

設施：1個滾軸溜冰場、射燈

電話：2679 2818

開放時間：07:00-23:00



滾軸溜冰場【24】寶康公園

地址：將軍澳運隆路

設施：1個滾軸溜冰場、洗手間、泛光燈

電話：2791 3100

開放時間：07:00-23:00



滾軸溜冰場【25】惠民路遊樂場

地址：西貢惠民路

設施：1個滾軸溜冰場、洗手間

電話：2791 3100

開放時間：07:00-23:00



滾軸溜冰場【26】車公廟路遊樂場

地址：沙田大圍車公廟路

設施：1個滾軸溜冰場、洗手間、泛光燈

電話：2634 0147

開放時間：07:00-23:00

*全面禁煙。



滾軸溜冰場【27】城門河第三海濱花園

地址：沙田源禾路

設施：1個滾軸溜冰場、洗手間、泛光燈

電話：2634 0147

開放時間：07:00-23:00

*全面禁煙。



滾軸溜冰場【28】青善遊樂場

地址：屯門青善街

設施：1個滾軸溜冰場、照明系統

電話：2451 1319

開放時間：07:00-23:00



滾軸溜冰場【29】屯門公園

地址：屯門鄉事會路

設施：1個滾軸溜冰場

電話：2451 1144

開放時間：07:00-23:00



滾軸溜冰場【30】建業街遊樂場

地址：元朗建業街

設施：1個滾軸溜冰場

電話：2478 4342

開放時間：07:00-23:00



政府室外滾軸溜冰場——離島區

滾軸溜冰場【31】長洲公園

地址：長洲大石口

設施：1個滾軸溜冰場、看台、泛光燈、網球場、籃球場、兒童遊樂設施、足健徑、長者健體設施、洗手間、更衣室

電話：2852 4845

開放時間：07:00-23:00



滾軸溜冰場【32】坪洲海濱遊樂場

地址：坪洲露坪街

設施：1個滾軸溜冰場、泛光燈、籃球場、兒童遊樂設施、足健徑、長者健體設施、棋檯

電話：2852 4845

開放時間：08:00-23:00



滾軸溜冰場【33】大澳路二號遊樂場

地址：大嶼山大澳路

設施：1個滾軸溜冰場、公園椅、泛光燈

電話：2852 4845

開放時間：07:00-23:00

