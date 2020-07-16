MUJI人氣即食食品Top9　一文睇清無印63款速食　必食雞肉咖喱$30

新冠肺炎疫情加劇，相信不少打工仔要回歸帶飯生活。《香港01》飲食記者早前為大家整理Muji無印良品一次過買到的帶飯好物，這次則為大家介紹本港無印買到的63款即食食品，並整理日本Muji人氣即食食品Top9。

Muji的即食食品種類繁多，一於透過本文一次過睇清有什麼值得入手。（李琬瑩攝）

提起Muji，相信大家都會想起簡潔的文具和Muji零食，但Muji其實還有不少簡單加熱就能食用的即食食品。日本MUJI公佈的「2019人氣商品排行榜食品與飲品類」中就有近半是即食食品，點擊圖片睇你值得入手的各款即食包吧 👇👇

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除了排行榜中的即食食品，記者亦整理Muji九龍灣德福分店共63款即食食品，簡單加熱就可以食用，絕對是帶飯好物 👇👇

🍛27款即食咖哩包

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🥘16款即食輕食

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🍲13款即沖湯包

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🍝7款即食意粉醬汁

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買即食包都要記得避開新冠肺炎確診者和疑似患者到過的地方！

▼▼▼ 睇睇衞生防護中心公布高危食肆、大廈、商場名單（最後更新於 2020 年 7 月 15日） ▼▼▼

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