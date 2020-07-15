MUJI無印49件帶飯好物$15起　可疊起微波爐飯盒　午餐袋附保溫層

新冠肺炎疫情加劇，相信不少打工仔都要回歸帶飯的生活。除了煮飯一環，帶飯需要用到的飯盒、飯袋，以及大家可能忽略的清潔用品，這次由《香港01》飲食記者一次過整理好。本文為大家介紹Muji無印良品一次過買得到的49件帶飯好物，返工帶飯無難度。

記者在Muji九龍灣分店搜羅多件帶飯好物。（吳嘉俊攝）

記者搜羅的49件帶飯好物全部在Muji九龍灣德福分店買得到，但由於每間Muji分店供應的貨品不同，大家出發買好物之前可以使用MUJI Passport查詢各分店的貨源。想知Muji有什麼帶飯好物，立即點擊圖片睇價錢及介紹 👇👇

🍱27件裝飯餸好物

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🍽7件吃飯必備好物

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🧽15件方便Office洗飯盒好物

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飯盒除了自己煮，Muji就有多款可以直接加熱或解凍食用的美食，用作帶飯方便快捷。想知道有什麼食品推介，詳情可留意記者之後的報導。至於大家出門口之前，最好查清楚新冠肺炎確診患者或疑似個案到過的地方，盡量避免途經了。

▼▼▼ 先看衞生防護中心公布高危食肆、大廈、商場名單（最後更新於 2020 年 7 月 14日） ▼▼▼

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