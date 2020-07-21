MUJI無印冷凍食品Top5　韓式紫菜包飯最人氣　$22法式多士CP值高

大家知道MUJI無印良品都有出冷凍食品的嗎？日本以外的首個冷凍食品櫃於6月設在MUJI九龍灣德福廣場店。想在日常透過簡單的解凍和翻熱就食到世界各地的美食，這些食品都是好幫手。《香港01》飲食記者實試日本MUJI冷凍食品Top5，第1名居然是日本製韓式飯卷？

在九龍灣德福MUJI就有超過50款冷凍食品。（吳嘉俊攝）

新冠肺炎疫情下留在家中的時間多了，但想煮飯的意欲卻無增加，難道真的每次都要叫外賣？MUJI售賣的冷凍食品就包括了一餐所需，想知有什麼適合做飯餸？記者整理並實試2019年日本MUJI冷凍食品排名Top5，點擊睇詳細排名及食評 👇👇

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雖然短期內最好減少出街，但大家不妨先記錄想買的冷凍食品，下次出門就可以直接入手。而想知更多有助放鬆心情嘅香港好去處，例如離島、沙灘、單車、郊遊路線，click 入專頁睇更多推介！👉👉香港好去處｜假日郊遊、離島放空、單車路線、食玩打卡｜不斷更新

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