飲食優惠｜9大商場外賣自取優惠　屯市折上折　荃灣廣場免費泊車

現時夜晚六點後食肆不准堂食，商場與食肆合作推出一連串外賣自取有關優惠，大家可以更方便、更抵買到外賣自取！

因應疫情，政府收窄限聚令，所有食肆六點後不得堂食，不少食肆紛紛推出外賣自取優惠，鼓勵大家於晚市外賣自取回家享用，不少商場都與食肆合作，推出不同的外賣自取優惠，當中更有送優惠券、免費泊車等優惠。

在屯門市廣場牛角有外賣自取7折，更有現金優惠券送！（joycelynsfoodie@instagram）

各商場都有參與優惠計劃的指定食肆，可以使用商場優惠加上食肆自身優惠，來個折上折！當中牛角燒肉專門店的屯門市廣場分店，就推出所有外賣餐目及帶回家系列7折、五點後自攜餐盒更可低至6折，同時更可於商場換領現金券！

而PopWalk三期的Pizza Hut分店則正在進行外賣自取全單7折，再用累積發票可以換領超市禮券。又有商場只要外賣自取滿一定金額，就送出高達五小時的免費泊車！即刻睇睇自己常去的商場有否優惠！

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