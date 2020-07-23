叫外賣10件崩潰事　漏單、送錯未算最激氣　其中一件聞者傷心！

食玩買
撰文：
最後更新日期：

個個都叫外賣，唔通個個叫外賣都順利咩？以下集合了10個叫外賣時崩潰事件，相信不少人都有共鳴！

疫情之下，大家都少了外出食飯，加上限聚令收窄，晚上六點後餐廳食肆不得堂食，都令外賣訂單增加不少！大家常常都叫外賣，又是不是每次叫外賣都順利呢？總有幾個倒楣的朋友，每次不是漏了飲品，就是超遲送達。

叫外賣總有幾杯飲品會被打翻。（《愛回家之開心速遞》劇照）

我們整理了10個不同的叫外賣崩潰事件，全部都聞者傷心見者流淚，小編都邊寫邊心痛！快來看看自己有沒有遭遇過！如果你有其他慘慘遭遇，都歡迎留言給我們圍爐取暖！

👇👇👇點擊睇全部叫外賣崩潰事件👇👇👇

+7
+6
+5

想知更多有助放鬆心情嘅香港好去處，例如離島、沙灘、單車、郊遊路線，click 入專頁睇更多推介！👉👉👉香港好去處｜假日郊遊、離島放空、單車路線、食玩打卡｜不斷更新

😱😱😱 同場加映：網民熱數12道疫境廚神暗黑料理　螢光湯未算驚嚇　網民：中咗幅射😱😱😱

有一個Facebook專頁「Day Day Explode 日日爆」近日成為網上熱話，集合網民投稿，分享大家所見的暗黑料理，讓一眾網民知道，料理的暗黑程度是沒有盡頭的！

👇👇👇點擊睇全部暗黑料理及網民精闢留言👇👇👇

+5
+4
+3

想觀摩全部暗黑料理？立即點擊睇全文 👉👉網民熱數12道疫境廚神暗黑料理　螢光湯未算驚嚇　網民：中咗幅射

新冠肺炎｜Lunch外賣堂食14個自保貼士　叫這款外賣易食細菌落肚
新冠肺炎｜飯前除口罩正確方法7個Steps　做錯這步驟等如食菌落肚
香港酒店優惠｜7個四人派對住宿人均$179起　JW萬豪送自助早餐
飲食優惠｜9大商場外賣自取優惠　屯市折上折　荃灣廣場免費泊車
全港必食熱狗店Top5　齊柏林洋蔥圈熱狗、熱狗太太泡菜豚肉$40
X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。