叫外賣10件崩潰事　漏單、送錯未算最激氣　其中一件聞者傷心！

個個都叫外賣，唔通個個叫外賣都順利咩？以下集合了10個叫外賣時崩潰事件，相信不少人都有共鳴！

疫情之下，大家都少了外出食飯，加上限聚令收窄，晚上六點後餐廳食肆不得堂食，都令外賣訂單增加不少！大家常常都叫外賣，又是不是每次叫外賣都順利呢？總有幾個倒楣的朋友，每次不是漏了飲品，就是超遲送達。

叫外賣總有幾杯飲品會被打翻。（《愛回家之開心速遞》劇照）

我們整理了10個不同的叫外賣崩潰事件，全部都聞者傷心見者流淚，小編都邊寫邊心痛！快來看看自己有沒有遭遇過！如果你有其他慘慘遭遇，都歡迎留言給我們圍爐取暖！

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😱😱😱 同場加映：網民熱數12道疫境廚神暗黑料理 螢光湯未算驚嚇 網民：中咗幅射😱😱😱

有一個Facebook專頁「Day Day Explode 日日爆」近日成為網上熱話，集合網民投稿，分享大家所見的暗黑料理，讓一眾網民知道，料理的暗黑程度是沒有盡頭的！

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