120個確診者7月16日起到訪商場街市公共場所　圓方/形點上榜

本港自7月5日起出現第三波新冠肺炎疫情，截至昨日（22日）凌晨，本港新增113宗確診個案，本地個案佔105宗，63宗源頭不明。

衛生部門持續追查確診個案的活動足跡，並不時更新公佈各病患曾到訪過商場、公共場所資料，當中涉及不少大型商場、屋邨商場、街市，慈雲山中心、尖沙咀The ONE、圓方、國際廣場、東角中心、東薈城都上榜；各區街市、市政大樓亦成為重災區。《香港01》飲食記者整理近日有確診者到訪過的食肆名單，讓你一文睇清！

由7月6日起累計24日新冠肺炎確診者到訪過商場、街市及公共場所，請按此即睇👉135個確診者到訪街市商場公共場所 國際廣場/雅蘭中心｜持續更新

根據衛生防護中心名單，元朗形點I商場最新上榜。（資料圖片）

以下是衞生部門公開確診者曾到訪食肆名單，圖上日期為記者整理當日所得悉新增食肆名單，並非確診者到訪日期😷名單會持續更新。

7月23日下午整理😷 新冠肺炎確診者訪商場、街市、公共場所名單 👇👇👇

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7月22日下午整理😷 新冠肺炎確診者訪商場、街市、公共場所名單 👇👇👇

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7月21日下午整理😷 新冠肺炎確診者訪商場、街市、公共場所名單 👇👇👇

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7月20日下午整理😷 新冠肺炎確診者訪商場、街市、公共場所名單 👇👇👇

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7月17日下午整理😷 新冠肺炎確診者訪商場、街市、公共場所名單 👇👇👇

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7月16日下午整理😷 新冠肺炎確診者訪商場名單 👇👇👇

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